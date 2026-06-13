Mats Hummels lobt Edin Dzeko und spricht über Revierderby

Im Gespräch mit MagentaTV äußert sich Mats Hummels ausführlich über Edin Dzeko, dessen Qualitäten und seine eigene Bewunderung für den bosnischen Stürmer. Zudem verrät er, warum er den Aufstieg von Schalke 04 begrüßt hat.

Mats Hummels , Weltmeister von 2014, hat während eines Interview s mit MagentaTV ein ausführliches und positives Porträt des bosnischen National stürmer s Edin Dzeko gezeichnet. Der 37-jährige Verteidiger, der seine aktive Karriere kürzlich beendet hat, blickte dabei nicht nur auf die gemeinsamen Duellen auf dem Platz zurück, sondern offenbarte auch, dass er mehrfach versucht habe, Dzeko zu den Vereinen, für die er spielte, zu holen.

Besonders in der Zeit, als Dzeko für den VfL Wolfsburg auflief, sei ihm die außergewöhnliche Klasse des Angreifers regelmäßig vor Augen geführt worden. Unter Dzehos Führung gewann Wolfsburg 2009 die Deutsche Meisterschaft, und der Bosnier sicherte sich die Torjägerkanone, was seinen Status als einen der gefährlichsten Stürmer Europas zementierte.

Trotz thereafter Stationen bei Top-Clubs wie Manchester City und der AS Rom kam es nie zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit, wie Hummels zugab: "Ich habe ihn oft vorgeschlagen, wenn wir auf Stürmersuche waren. Es war nicht immer umsetzbar.

" Hummels äußerte zudem größten Respekt für die bemerkenswerte Physis und Berufslaufbahn Dzehos, der mittlerweile 40 Jahre alt ist. "Ich habe maximalen Respekt davor, wie er in diesem Alter noch auftritt. Er ist ein absoluter Vollprofi", so der ehemalige Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Auch wenn Dzeko im Laufe der Jahre etwas an Dynamik eingebüßt habe, so Hummels, seien seine grundlegenden Qualitäten als Torjäger unverändert.

"Er weiß einfach, wie man Tore schießt. Diesen Instinkt kann man nicht lernen.

" Dieses Lob unterstreicht die besondere Stellung, die Dzeko in der europäischen Fußballlandschaft auch im hohen Alter noch innehat. In einem weiteren, überraschend offenen Teil des Interviews ging Hummels auf die aktuelle Entwicklung beim FC Schalke 04 ein, einem der großen Rivalen seines früheren Clubs Borussia Dortmund. Hummels gab zu, den Aufstieg Schalkes in die Bundesliga mit Freude verfolgt zu haben, nicht zuletzt wegen der Wiederbelebung des legendären Revierderbys.

"Ich wollte schon, dass Schalke aufsteigt, weil ich diese Duelle sehen will", sagte er mit einem Schmunzeln. Gleichzeitig machte er jedoch klar, dass diese Sympathie rein sportlicher Natur sei und mit dem ersten Pfiff der neuen Saison schlagartig in die Vollen Rivalität umschlagen werde: "Das wird sich natürlich schlagartig ändern, sobald die neue Bundesliga-Saison beginnt.

" Damit zeigte Hummels einmal mehr, wie tief die Tradition und Leidenschaft im deutschen Fußball verwurzelt sind, selbst bei Spielern, die bereits ihr Karriereende erreicht haben





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mats Hummels Edin Dzeko Bundesliga Vfl Wolfsburg Deutsche Meisterschaft Reviersderby Schalke 04 Borussia Dortmund Fußball Stürmer Lob Interview

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lobeslied auf Edin Dzeko: 'Muss niemandem etwas beweisen'Nationaltrainer Sergej Barbarez schwärmt von Starstürmer Edin Dzeko. Der ehemalige Bundesliga-Profi will mit seinem Team die K.o.-Runde erreichen und gibt sich kampfeslustig.

Read more »

Bosnischer Trainer Barbarez lässt Džeko überraschend auf der Bank - Hummels vermutet SchulterproblemSergej Barbarez ließ Edin Džeko trotz seiner Erfahrung für die gesamte WM‑Qualifikationsprobe gegen Panama auf der Ersatzbank. Mats Hummels spricht von einer möglichen Schulterverletzung, während Barbarez betont, dass Džeko bei guter Verfassung unschätzbar wertvoll sei.

Read more »

WM-Duo im TV: Wontorra-Spitze gegen Mats Hummels: „So ein Langweiler“WM-Feierlichkeiten mit Superstar Rihanna? Im Gespräch mit Laura Wontorra konnte Mats Hummels bei diesem Thema nicht punkten. Dafür kassierte er von der Moderatorin einen Seitenhieb im TV.

Read more »

„Kurzer Lothar Matthäus von mir“: Mats Hummels' Aussetzer bringt Laura Wontorra zum LachenModeratorin Laura Wontorra und Experte Mats Hummels führten am Freitagabend (12. Juni) durch die WM-Vorberichterstattung bei MagentaTV. Dabei unterlief dem Weltmeister ein kleiner Versprecher, der für einen Lacher sorgte.

Read more »