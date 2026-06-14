Mats Hummels: Neuer ist der beste Torwart aller Zeiten, aber Fehler unterlaufen

Ex-Nationalspieler Mats Hummels äußert sich zu den Schwankungen in Torhüter Manuel Neuer und spricht von seiner Weltklasse-Leistung.

unserer Nationalmannschaft gegen Curaçao soll der Bayern-Keeper erstmals seit dem bitteren EM-Aus gegen Spanien wieder als deutsche Nummer 1 im Tor stehen. Vor dem Spiel hat sich nun Ex-Nationalspieler Mats Hummels (37) bei MagentaTV zur Form seines langjährigen Weggefährten geäußert – und dabei auch die Schwankungen in Neuers Saison angesprochen.ist für mich der beste Torwart aller Zeiten.

Das muss ich schonmal vorwegnehmen. Ich habe mit ihm zusammengespielt, gegen ihn gespielt. Ich habe noch nie einen Torwart wie ihn erlebt, mit solchen Qualitäten in jeder Hinsicht. Doch auch Neuer unterlaufen mal Fehler.

Hummels sagt zu Moderatorin Laura Wontorra (37): "Er hat natürlich auch einige der Spiele gehabt, die dann nicht so gut aussahen zwischendurch. Und das hat sich ein bisschen abgewechselt mit den Weltklasse-Partien in Madrid, oder das Paris-Rückspiel.

"Was Hummels meint: Neuer sind in der abgelaufenen Saison einige Patzer unterlaufen. Ein Beispiel: Der-Keeper erlebte beim spektakulären 4:3-Erfolg gegen Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League eine echte Achterbahnfahrt und leistete sich gleich zwei Schnitzer. Unter anderem spielte Neuer den Ball nach nur 35 Sekunden direkt in die Füße von Real-Youngster Arda Güler (21), der zum 1:0 einnetzte. Trotzdem glaubt der Ex-Bayern- und BVB-Star an Neuers Erfahrung und Weltklasse-Paraden.

Hummels: "Ich traue ihm zu, das über den gesamten Zeitraum abzuliefern, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass eins der anderen Spiele reinrutscht.

" Das Spiel gegen Curaçao dürfte ein guter Warmmacher sein. Hummels: "Ich gehe davon aus, dass er sich morgen nicht auf dem Top-Top-Niveau präsentieren muss. Ich hoffe, und glaube, dass es für ihn das perfekte Spiel ist, um wieder reinzukommen und ein bisschen Sicherheit zu haben, ein paar Bälle mit dem Fuß rauszuspielen und da wieder in den Rhythmus zu kommen.





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