Matt Damon: Warum Ben Affleck Robert Pattinsons Leistung in The Odyssey feiert

Matt Damon verrät, dass Ben Affleck Robert Pattinsons Schauspiel in der neuen Odyssee-Adaption über alle Maßen beeindruckte und den Star als herausragend lobte.

Bei einer prominenten Veranstaltung im Academy Museum in Los Angeles offenbarte Matt Damon Einblicke in die Einschätzung seines langjährigen Freundes Ben Affleck zu dessen neuem Filmprojekt. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Charlize Theron diskutierten gemeinsam über ihre Erlebnisse bei der Produktion von Christopher Nolan s Blockbuster, der als modernes Epos gilt. Die Diskussionsrunde von etwa 40 Minuten Dauer diente dazu, die Erfahrungen der besetzten Stars zu teilen und ihre Bewunderung für die schauspielerische Qualität des Films auszusprechen.

Ben Afflecks Begeisterung für Robert Pattinson

Ben Affleck zeigte sich von der Performance von Robert Pattinson in der Rolle des Antinous tief beeindruckt, während er die Darstellung von Matt Damon als Odysseus eher hinterfragte. Robert Pattinson verkörpert den unsympathischen und machtbewussten Anführer der Freier, die um die Hand von Königin Penelope werben, wobei Penelope von Kristen Stewart gespielt wird. Matt Damon berichtete, dass Ben Affleck nach dem Filmabschluss mindestens 20 Minuten lang ausschließlich über Rob sprach und die Leistung als überwältigend beschrieb.

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Ben Affleck verglich Pattinsons Fähigkeit, die Last von Christopher Nolans Erzählkunst zu tragen, mit dem Anblick einer Lawine, die einen beim Laufen einholt. Matt Damon erklärte, dass er Ben Affleck versicherte, selbst über die volle Unterstützung der Erzähltechnik von Nolan zu verfügen. Dennoch lobte Ben Affleck Pattinson explizit als dynamischen und faszinierenden Schauspieler, dem er beim Darstellen des Bösewichts auf der großen Leinwand zusah.

Lob für Matt Damon trotz kritischer Kommentare

Trotz der intensiven Fokussierung auf Robert Pattinson erhielt Matt Damon in der Runde des Academy Museums ebenfalls viel Anerkennung von seinen Schauspielkollegen. Die Gruppe erörterte die anstrengenden Dreharbeiten, bei denen sich einige Schauspieler auf dem Boot sichtlich erschöpft zeigten. Matt Damon soll dabei motivierend auf seine Mitstreiter gewirkt haben, indem er sie daran erinnerte, wie privilegiert ihre Position sei.

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Ein Kollege zitierte Matt Damon damit, er hätte gesagt, dass jeder Schauspieler der Screen Actors Guild (SAG) alles dafür geben würde, an ihrer Stelle zu stehen. Dies unterstreiche die Exklusivität der Besetzung und die hohe Wertschätzung, die Matt Damon für seine Kollegen empfindet. Matt Damon selbst gab an, trotz der physischen Belastung glücklich gewesen zu sein und die Erfahrung einfach genossen zu haben.

Nervosität und technische Herausforderungen der Produktion

Die Dreharbeiten brachten neben Lob auch signifikante Ängste mit sich, insbesondere für die Darstellerin Kristen Stewart in der Rolle der Athena. Kristen Stewart äußerte, dass sie vor den Aufnahmen unglaublich nervös war, da sie nicht alsjene gelten wollte, die eine Szene verpatzt. Ihre Sorge konzentrierte sich stark auf die spezielle Art der Aufnahme, da sie auf IMAX-Format drehte.

Das IMAX-Format stellte eine besondere technische Hürde dar, da hier Ton doppelt so verstärkt wird und die Bilder auf einer enorm großen Leinwand projiziert werden. Jede kleinste Nuance in der Schauspielerei wird dabei sichtbar und hörbar, was den Druck auf die Stars weiter erhöhte. Kristen Stewart fühlte sich dieser hohen technischen Forderung nicht gewachsen, was ihre anfängliche Unsicherheit erklären dürfte.

Erwartungen an die Auszeichnungen und Zukunft

Der Film wird bereits jetzt als einer der besten Kinofilme des Jahres gehandelt, was Spekulationen über eine große Anzahl von Oscar-Nominierungen und Siegen auslöst. Die Adaption des antiken Gesangs von Homer hat bereits vor der offiziellen Veröffentlichung massive Aufmerksamkeit erregt. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Charlize Theron haben durch ihre öffentlichen Auftritte das Interesse an dem Projekt weiter geschürt.

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Die Diskrepanz in der Wahrnehmung durch Ben Affleck zwischen den Leistungen von Matt Damon und Robert Pattinson zeigt, wie unterschiedlich die Kollegen die eigene und die fremde Arbeit einschätzen. Während Matt Damon als Hauptdarsteller im Zentrum steht, überzeugt Robert Pattinson als Antinous durch eine intensive und lasttragende Darstellung. Die Veranstaltung im Academy Museum in Los Angeles hat somit nicht nur den Film vorgestellt, sondern auch einen intimen Einblick in die Dynamik der Stars gewährt.