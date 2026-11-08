Matteo Palma nominiert für Italien: DFB verliert Innenverteidiger Udinese

Matteo Palma wechselt die Nationalmannschaft und wird von Roberto Mancini für Italien nominiert. Der DFB scheitert im Kampf um den Abwehrspieler, der sich nun für die Azzuri entscheidet.

Die Chancen von Bundestrainer Jürgen Klopp auf die Verpflichtung von Matteo Palma sind nun endgültig gesunken. Der italienische Verband hat den 18-jährigen Innenverteidiger des FC Udinese offiziell für die kommenden Spiele in der Nations League nominiert. Diese Entscheidung markiert ein signifikantes Signal in der Karriere des gebürtigen Berliners, der sich nun klar für die italienische Nationalmannschaft und gegen eine Zukunft im Trikot des DFB ausspricht.

Offizielle Nominierung beendet DFB-Pläne

Der italienische Fußballverband hat am Samstag die offizielle Bekanntgabe der Aufstellung für die bevorstehenden Nations-League-Duelle veröffentlichen lassen. Durch die Aufnahme von Matteo Palma in den Kader steht fest, dass der Deutsche Fußball-Bund im Wettbewerb um den Abwehrspieler leer ausgehen wird. Obwohl Palma in der Vergangenheit noch für die U16 und U17 des DFB auflief, hat er seine nationale Zukunft nun eindeutig bei Italien lokalisiert. Diese Nominierung beendet jede realistische Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp.

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Grund für das sofortige Eingreifen Mancinis

Die aktuelle Berufung von Matteo Palma ist direkt auf personelle Engpässe in der italienischen Abwehr zurückzuführen. Laut Berichten der Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" reagierte Nationaltrainer Roberto Mancini auf den verletzungsbedingten Ausfall des Roma-Abwehrspielers Gianluca Mancini. Diese Nominierung stellt somit keine langfristige Strategie dar, sondern eine unmittelbare Lösung für das aktuelle Kaderproblem. Allerdings deuten Informationen darauf hin, dass die Vorbereitung auf diesen Schritt bereits seit einigen Wochen im Stillen lief, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.

Verbandswechsel und FIFA-Zustimmung

Der Wechsel von Deutschland nach Italien unterliegt strengen regulatorischen Prozessen, die nun erfolgreich abgeschlossen wurden. Matteo Palma war zunächst für die U15 Italiens aktiv, bevor er den Schritt zum DFB vollzog und dort insgesamt 13 Länderspiele für die U16 und U17 bestritt. Erst am Samstag erhielt der Verband die notwendige Zustimmung von der FIFA für den Verbandswechsel. Diese bürokratische Hürde war entscheidend, damit Palma überhaupt spielberechtigt für die A-Nationalmannschaft der Azzuri auf dem Platz stehen darf.

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Gemischte Signale der Vergangenheit

In der Vergangenheit hatte Matteo Palma bewusst mehrdeutige Signale gesendet, was seine nationale Zugehörigkeit betrifft. Im Januar äußerte er sich gegenüber dem Medienhaus BILD und betonte, dass er sich beim DFB sehr wohlfühle, war aber gleichzeitig vorsichtig, wenn es um langfristige Pläne ging. Ein Interview im September mit dem italienischen Transferjournalisten Gianluca Di Marzio offenbarte zudem, dass es Kontakte sowohl zu Deutschland als auch zu Österreich gab. Diese unsichere Lage hat sich nun durch die definitive Nominierung durch Roberto Mancini geklärt.

Zusätzliche Unsicherheit durch Tresoldi

Neben Palma bleibt auch das Schicksal des Sturm-Talents Nicolò Tresoldi spannend, der ebenfalls 22 Jahre alt ist. Der "Gazzetta dello Sport" zufolge könnte sich auch Tresoldi für Italien entschieden und Mancini bereits eine Zusage erteilt haben. Demnach wäre ein Verfahren zum Verbandswechsel für den Angreifer bereits eingeleitet. BILD-Informationen widersprechen diesem Bild jedoch und geben an, dass Tresoldi seine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen hat, was im Gegensatz zur klaren Lage bei Palma steht.

Kalender und kommende Einsätze

Falls Matteo Palma seinen ersten Einsatz für die italienische Nationalelf absolviert, wird dies in naher Zukunft geschehen. Die Termine für die nächsten Länderspiele sind bereits feststehend. Das Debüt könnte am 12. November in Mailand gegen die französische Auswahl stattfinden. Sollte er dort nicht zum Einsatz kommen, besteht die nächste Möglichkeit drei Tage später in Brüssel im Duell gegen Belgien. Diese Spiele werden zeigen, wie Roberto Mancini den jungen Abwehrspieler in seinen Plan integriert.