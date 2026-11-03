Matthäus fordert Füllkrug-Nominierung für DFB-Kader

Lothar Matthäus kritisiert die Altersdiskussion um Niclas Füllkrug und fordert seine Aufnahme in den DFB-Kader für die Nations-League-Spiele in Serbien.

Lothar Matthäus setzt sich deutlich für die sofortige Nominierung von Niclas Füllkrug in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein. Der Rekordnationalspieler argumentiert in seiner Kolumne auf der Plattform "skysport.de", dass die Auswahl für die kommenden Aufgaben fast alternativlos sei, da Füllkrug die Torschützenliste der Bundesliga mit neun Treffern anführt. Diese klare Leistung spricht für sich und sollte bei der Kaderfindung die entscheidende Komponente darstellen.

Kaderverkündigung für November-Spiele

Der DFB-Trainer Jürgen Klopp wird am Donnerstag seinen Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele verkünden. Die Spiele finden am 13. November in Serbien und am 16. November gegen die Niederlande statt. Bei der ersten Nominierung hatte Klopp noch vor allem auf junge Talente gesetzt. Für den Fall Füllkrug sieht Matthäus jedoch keine Gründe, sein Alter als Ausschlusskriterium zu betrachten, da die sportliche Form vorrangig sein muss.

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Leistung vor Alter bei der Auswahl

Matthäus betont explizit, dass man nicht allein auf junge Spieler setzen müsse, sondern auf solche, die durch starke Leistungen auf dem Platz überzeugen. Der 65-Jährige weist darauf hin, dass internationale Vergleiche zeigen, dass auch Spieler mit 33 Jahren weiterhin für ihre Nationalmannschaften auflaufen. Diese Akteure werden regelmäßig bei großen Turnieren wie Welt- und Europameisterschaften eingesetzt, was die Argumentation untermauert.

Kritik an der altersbasierten Taktik

Die Diskussion um das Durchschnittsalter der Nationalelf ist in der Vergangenheit oft geführt worden. Matthäus widerspricht der Linie, dass das Alter ein Hindernis für die Aufnahme in den Kader darstellt. Stattdessen sollte die aktuelle Treffersicherheit und die Tabellenführung in der Liga das Gewicht der Entscheidung tragen. Füllkrugs nine goals positionieren ihn als unverzichtbaren Bestandteil der Offensive.

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Auswirkungen auf die Nationalmannschaft

Die Entscheidung von Trainer Jürgen Klopp wird erhebliches Gewicht haben, da die Spiele gegen Serbien und die Niederlande wichtige Punkte in der Nations League versprechen. Die Nominierung von Füllkrug würde die Torgefahr der deutschen Auswahl signifikant erhöhen. Die Beobachter und Fans rechnen mit einer klaren Positionierung des Trainers zugunsten der aktuell besten Stürmer, unabhängig von deren Geburtsdatum.

Zukunftsaussichten und weitere Spiele

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Mannschaft unter Klopp aufstellt. Mit Niclas Füllkrug im Kader hätte Deutschland einen der torgefährlichsten Stürmer der Liga zur Verfügung. Die Leistungen in den Spielen am 13. und 16. November werden als Test für die künftige Ausrichtung der Nationalmannschaft gewertet. Die Diskussion um Matthäus' Forderungen bleibt somit ein zentraler Punkt der medialen Berichterstattung.