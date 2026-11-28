Lothar Matthäus übt scharfe Kritik am FC Bayern München nach der 0:0-Heimniederlage gegen den HSV. Er sieht in der Roten Karte von Joshua Kimmich ein Symptom für tiefe Probleme in der Mannschaft und der Vereinsführung.

Lothar Matthäus äußert sich nach dem enttäuschenden 0:0 des FC Bayern München gegen den Hamburger SV äußerst kritisch zur aktuellen Leistung seiner Heimatmannschaft. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und TV-Experte betonte in einer Analyse für den Sender Sky, dass der aktuelle Entwicklungsweg des Rekordmeisters fundamentally falsch sei. Nach zwei bis zweieinhalb Jahren des Lobes sehe er jetzt keinen anderen Ausweg, als den Klub an allen Ecken und Enden zu kritisieren.

Kritik an Rotkarte und Kimmichs Fehlverhalten

Ein zentrales Element dieser Kritik ist die rote Karte für Kapitän Joshua Kimmich im Spiel gegen den HSV. Der 31-jährige Mittelfeldstar hatte sich während der Partie zu einer tätlichen Auseinandersetzung hinreißen lassen, indem er den norwegischen Spieler Alexander Rössing-Lelesiit an den Haaren zog. Matthäus verurteilte dieses Verhalten als absolut unentschuldbar und wies darauf hin, dass Kimmich seiner Mannschaft dadurch massiv geschadet habe. Durch die Platzverweiseung steht dem Kapitän mindestens ein zwei-Spiele-Sperre bevor, was ihn und den Verein in eine noch schwierigere Lage bringt.

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Symbol für tiefe Vereinsprobleme und Kimmichs Blackout

Matthäus interpretiert den Blackout von Joshua Kimmich nicht als isolierten Vorfall, sondern als ein klares Symptom für die angespannte Lage im Verein. Der 65-Jährige sieht in diesem Aussetzer ein Zeichen dafür, dass im FC Bayern München grundlegend etwas nicht stimmt. Die Reaktion des Weltmeisters von 1990 deutet darauf hin, dass der Druck auf die Spieler, insbesondere auf die Führungsspieler, so hoch ist, dass sie unter enormer Belastung zusammenbrechen und unkontrolliert reagieren.

Verbindung zur gesundheitlichen Situation von Jamal Musiala

Der ehemalige Nationalspieler stellt in seiner Analyse einen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorfall von Kimmich und der anhaltenden Debatte um die Gesundheit von Jamal Musiala her. Der 23-jährige Mittelfeldspieler fiel im Spiel in Hamburg aufgrund einer erneuten Muskelverletzung aus. Matthäus argumentiert, dass die ständige Diskussion über den Gesundheitszustand des Nationalspielers, die durch Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsratschef Karl-Heinz Rummenigge über eine neurologische Dysfunktion angefeuert wurde, bei den Spielern nachhallt. Diese mentale Last führt dazu, dass Spieler wie Kimmich völlig überzogen reagieren.

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Rolle der Vereinsführung und aktuelle Lage

Die Kritik von Matthäus richtet sich auch indirekt gegen die Führungsebene des Klubs, die durch die öffentlichen Kommentare zu Musialas Zustand zusätzliche Spannungen erzeugt. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten die Situation des 23-Jährigen als Dilemma für den Klub bezeichnet. Dies hat die Gesundheit des Youngstars zu einem Dauerthema gemacht, das die Mannschaft mental belastet. Dass Musiala erneut verletzungbedingt fehlt, verschärft die Offensive-Schwäche und erhöht den Erwartungsdruck auf die verbleibenden Akteure wie Kimmich.

Folgen für den FC Bayern und sportliche Ausblick

Für den FC Bayern München hat das 0:0 in Hamburg und die damit verbundenen Kontroversen schwerwiegende Folgen. Die Mannschaft verliert nicht nur Punkte, sondern auch wichtige Akteure durch Sperren. Die scharfen Worte von Matthäus unterstreichen die Dringlichkeit, die internen Probleme schnellstmöglich anzugehen. Ohne eine klare Strategie zur Entschärfung der mentalen Last und zur Stabilisierung der Führungsspieler droht dem deutschen Rekordmeister eine weitere Instabilität in der laufenden Saison.