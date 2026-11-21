Lothar Matthäus fordert das FC Bayern Management auf, die Diskussion um Jamal Musiala zu beenden. Der Sky-Experte kritisiert die öffentlichen Zweifel von Hoeneß, Dreesen und Rummenigge nach Musialas Verletzung als kontraproduktiv und unrespektvoll.

Im Rahmen der Vorbereitung auf das bevorstehende Bundesliga-Toppenspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart hat sich der renommierte Sky-Sportexperte Lothar Matthäus zu Wort gemeldet. Dabei konzentrierte sich der Rekordnationalspieler nicht auf die taktischen Aspekte des Spiels, sondern fokussierte sich scharf auf die aktuellen Entwicklungen in der Öffentlichkeit bezüglich der sportlichen Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern München. Matthäus äußerte deutliche Bestürzung über die jüngsten Statements, die von höchster Ebene des Vereins stammen, und nannte dies eine Entwicklung, die die gesamte Woche über zugenommen habe.

Kritik an öffentlicher Zweifelskultur im FC Bayern

Lothar Matthäus bezeichnete die aktuelle Atmosphäre als erschreckend, da sie ihren Ursprung in den Äußerungen von Uli Hoeneß begann und sich nun durch Statements von Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge fortsetzt. Der Sky-Experte betonte, dass Karl-Heinz Rummenigge gestern die klarsten Worte in dieser deuten Diskussion gewählt habe, was Matthäus als besonders problematisch empfindet. Er verwies darauf, dass alle drei Führungsfiguren - der Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit 74 Jahren, der Vorstandschef Jan-Christian Dreesen mit 59 Jahren und Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge mit 71 Jahren - ihre Zweifel laut geäußert haben. Diese Zweifel gelten der Frage, ob der Nationalspieler nach seiner schweren Verletzung, einem Wadenbeinbruch im Juli 2025, sowie den zusätzlichen Absenzen aufgrund neurologischer Dysfunktionen jemals wieder vollständig zu seiner früheren Weltklasse-Form zurückfinden wird.

Also read FC Bayern Köln Bundesliga: Kompany und Musiala kehren zurück

Forderungen nach diskreter Konfliktlösung statt Öffentlichkeit

Die Diskussionen wurden durch die Gespräche über einen möglichen Gehaltsverzicht des Spitzenverdieners weiter angeheizt. Jamal Musiala verdient mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr und ist bis zum Jahr 2030 an den Verein gebunden. Matthäus hob hervor, dass er Karl-Heinz Rummenigge mit großem Respekt begegne und diesen seit über 30 Jahren kenne, was ihn als respektvollen Menschen einstufte. Dennoch kritisierte er die bewusste Wortwahl der Aussagen scharf. Er erinnerte daran, dass der Verein in den vergangenen zwei Jahren ständig als große Familie gelobt worden sei, ein Narrativ, das Rummenigge selbst unterstützt habe. Für Matthäus ergibt sich daraus die logische Konsequenz, dass die Konflikte nicht öffentlich ausgetragen werden sollten. Stattdessen forderte er eine direkte Verhandlungsrunde, in der sich Musialas Vertreter mit den Verantwortlichen des FC Bayern in einem ruhigen Umfeld zusammenfinden, um die Lage zu klären.

Advertisement

Abschließende Klarstellung zu fehlenden Gesprächen

Bevor Matthäus seine Kritik an der öffentlichen Aussprache weiter ausführte, unterbrach er sich selbst kurz, um eine Missverständnis zu vermeiden. Er widersprach entschieden der Implikation, dass bereits Dialoge stattgefunden hätten, und stellte klar, dass keine solchen Gespräche existierten. Der Sky-Experte betonte, dass von der Seite Jamal Musialas keinerlei Signale zu vernehmen seien. Laut seinen Informationen sei der FC Bayern München noch nicht an Musiala herangetreten, um über die Zukunft zu sprechen. Diese Feststellung ist entscheidend, da sie die Basis für Matthäus' Forderung nach sofortigem Handeln bildet. Er argumentierte, dass diese direkte Kommunikation dringend notwendig sei, bevor die Situation im öffentlichen Raum weiter eskaliere und die Medienberichterstattung die Positionen der Beteiligten weiter polarisiere.

Druck auf Musiala und Ausblick auf die Zukunft

Lothar Matthäus betonte die emotionale Belastung, die auf Jamal Musiala lastet. In seiner Sichtweise sei Musiala die am meisten bedrängte Person in der gesamten Angelegenheit, da der gesamte Medien- und öffentliche Druck auf ihn gerichtet sei. Die Verletzung im Vorjahr und die daraus resultierenden Unsicherheiten hätten eine Situation geschaffen, in der der Spieler im Mittelpunkt einer Debatte steht, die er eigentlich nicht selbst führt. Matthäus nannte den rationalsten und vernünftigsten Weg für alle Beteiligten, dass diese direkt miteinander reden und eine gemeinsame Lösung finden sollten, die die Karriere des Spielers schützt. Die anstehende Partie gegen den VfB Stuttgart steht im Zeichen dieser internen Unsicherheiten, doch Matthäus Fokus liegt klar auf der dringenden Notwendigkeit einer privaten Einigung zwischen dem Talent und dem Verein, um den langfristigen Erfolg und das Wohlbefinden des Athleten zu sichern.