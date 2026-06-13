Matthäus kritisiert Klopp und Müller: 'Fehlt das Feingefühl'

Der deutsche Rekordnationalspieler hat sich über die Aussagen von Klopp und Müller gewundert und sieht Klopps Expertenrolle kritisch. Müller hatte Undav als 'exzellente Option' bezeichnet und Klopp fügte hinzu, dass Undav auf der 10 spielen kann. Musiala sehen beide als Einwechselspieler, was Matthäus ärgert.

Der deutsche Rekordnationalspieler hat sich über die Aussagen von Klopp und Müller gewundert.

'Ich akzeptiere ihre Meinung, möchte es aber so nicht stehen lassen. Da fehlt mir das Feingefühl', sagte er. Matthäus sieht Klopps Expertenrolle kritisch und meint, dass seine Äußerungen Nagelsmann die Arbeit nicht gerade leichter machen. Müller hatte Undav als 'exzellente Option' bezeichnet und Klopp fügte hinzu, dass Undav auf der 10 spielen kann.

Musiala sehen beide als Einwechselspieler, was Matthäus ärgert.

'Wir alle wissen, dass Musiala aktuell noch nicht in seiner Topform ist. Statt aber um seine Person Unruhe zu machen, sollte man ihn nun unterstützen', sagte er. Dass Müller über einen seiner früheren Mitspieler urteile, nannte er 'etwas gewöhnungsbedürftig'. Kritik gehöre zum Experten-Job, diese Diskussion aber komme zur Unzeit





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