Lothar Matthäus würdigt die interne Kritik von Joshua Kimmich an der FC Bayern München Chefetage. Der Rekordnationalspieler betont, dass solche Konflikte nicht öffentlich ausgetragen werden dürfen.

Lothar Matthäus, der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler, hat die aktuelle Situation im FC Bayern München scharf kommentiert. Bei einem Interview für RTL und Sky Sport erklärte er, dass das berühmte Mottowährend der vergangenen zwei bis drei Wochen mit Füßen getreten worden sei. Dies bedauere er zutiefst. Er vertrat die klare Auffassung, dass interne Meinungsverschiedenheiten nicht über die Medien ausgetragen werden sollten, sondern intern geregelt werden müssen.

Kritik an der Chefetage als notwendig erachtet

Die Kritik von Vizekapitän Joshua Kimmich an der Chefetage des Vereins fand bei Matthäus vollste Zustimmung. Der 65-jährige Ex-Profi nannte dieses Vorgehen fantastisch, da es die Funktionäre wachrütteln könnte. Er betonte, dass es den Verantwortlichen vielleicht nicht gefallen habe, aber genau dieser Konflikt sei notwendig, um ähnliche Situationen in der Zukunft anders zu händeln. Kimmich habe niemanden beleidigt, sondern lediglich klar festgestellt, dass der eingeschlagene Weg falsch war und nicht dem Verein entspricht.

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Schutz des Kaders statt öffentlicher Streit

Matthäus unterstützte Kimmichs Haltung einhundertprozentig und hob dessen Rolle als wahrer Kapitän hervor. Der Vizekapitän schütze nicht nur Jamal Musiala, sondern wolle alle Spieler der Mannschaft beschützen. Dies sei ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein und Kameradschaft. Matthäus warnte gleichzeitig davor, Kimmich mit einer Geldstrafe zu belegen. Solche Sanktionen würden das Problem nicht lösen, sondern lediglich neue Konflikte aufwerfen, anstatt die Ursache zu bekämpfen.

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Bedeutung der Vereinskultur für die Zukunft

Der ehemalige Nationalspieler legte großen Wert auf die Wahrung der traditionellen Werte des Vereins. Das Motto Mia san mia sei eine Grundlage der Identität, die in den letzten Wochen vernachlässigt worden sei. Durch Kimmichs offenes Eingreifen solle verdeutlicht werden, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht toleriert werden. Dies diene dem langfristigen Erhalt der Vereinskultur und dem Zusammenhalt im Team.

Keine Sanktionen, sondern interne Lösung

Matthäus rief dazu auf, keine öffentlichen Strafen gegen Kimmich zu verhängen. Er argumentierte, dass Disziplinarmaßnahmen das Fass nur weiter aufmachen würden. Stattdessen müsse der Verein lernen, aus dieser Situation zu ziehen. Kimmichs Handeln zeige, dass er die Interessen der gesamten Mannschaft vor Augen hat. Dies sei ein positiver Beitrag zur Teamdynamik und zur internen Ordnung im FC Bayern München.