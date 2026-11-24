Lothar Matthäus kritisiert den öffentlichen Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala. Warum der Rekordnationalspieler jetzt rasches Handeln fordert.

Lothar Matthäus kritisiert den öffentlichen Umgang des FC Bayern mit Jamal Musiala scharf. Der Rekordnationalspieler sieht den Verein vor einer großen Zerreißprobe. Lothar Matthäus sieht den Fall Jamal Musiala als „Zerreißprobe“ für den deutschen Rekordmeister Bayern München.

„Vor vier Wochen habe ich den Verein noch über den grünen Klee gelobt für sein ‘Mia san Mia’ und seinen Zusammenhalt. Aber was jetzt passiert ist, schadet allen. Vor allem dem Spieler“, äußerte der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei RTL/Sky Sport. Er habe „so ein großes Problem“ schon „ange nicht mehr beim FC Bayern gesehen”, erklärte Matthäus weiter.

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Umso wichtiger sei es daher, „dieses Problem schnellstmöglich zu lösen. Im Sinne des Vereins und des Spielers. ”In Bezug auf Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß fragt sich der 65-Jährige, ob dieser „etwas weiß, was viele nicht wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München so in die Offensive geht, ohne etwas in der Hand zu haben.

”FC Bayern ist bei Musialas Gehalt auf dem Holzweg – Völler: „Wir brauchen Jamal!

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“ Musiala, der an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Meister Gegenstand heißer Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel eskaliert, als er die Leistungsfähigkeit des 23-Jährigen öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach. Zu diesem gab es nun weitere Details. Der „Stern“ veröffentlichte Inhalte des Arbeitspapiers, laut denen Musiala sich eine sechsmonatige Lohnfortzahlung hat sichern lassen.

Demnach fühlten sich Rummenigge und Hoeneß zu wenig informiert über den Krankheitsstand Musialas und entsprechende Klauseln. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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