Matthäus verteidigt Lennart Karls Jubel nach Bayern-Tor

Lothar Matthäus erklärt die Reaktion von Lennart Karl gegen Atlético Madrid und entkräftet Kritik an seinem Auftreten als Teil der jungen Generation.

Lothar Matthäus hat das umstrittene Verhalten von Lennart Karl während des Spiels gegen Atlético Madrid öffentlich verteidigt. Der Fußball-Weltmeister von 1990 sah den 18-jährigen Münchner Offensiv-Juwel in der 54. Minute den ersten Treffer für Bayern erzielen. Nach dem Tor hielt Karl beide Hände vor seine Ohren und mimte Sprechbewegungen, was sofort für Diskussionen sorgte.

Kritik an Karls öffentlichem Auftreten

Viele Beobachter deuteten die Geste als direkte Reaktion auf die jüngsten Kritiken von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Sportvorstand Max Eberl. Diese hatten sich sowohl an den sportlichen Leistungen als auch am öffentlichen Image des Spielers kritisch geäußert. Die Szene wurde sogar in der BILD-Sendung Lothar legt los mit Lothar Matthäus selbst thematisiert, wo der Experte seine Einschätzung abgab.

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Matthäus deuten Ruhebedürfnis als Hauptgrund

Matthäus interpretiert die Handlung nicht als böswilligen Angriff auf die Vereinsführung oder die Medien. Er glaubt, dass Karl einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte und sein Leben wie jeder andere junge Mensch leben will. Für ihn ist die Geste ein Signal, um Ablenkung auszublenden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich das Fußballspielen.

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Junge Generation und moderne Sichtbarkeit

Der ehemalige Nationalspieler betont, dass Karl vielleicht nicht alles so macht, wie es die ältere Generation erwartet. Mit 18 Jahren sei er Teil einer jungen Generation, die oft auffällige Mode trägt, etwa pinkfarbene Kleidung. Dies gehöre heute zum Profil eines Fußballspielers dazu und sei kein Grund zur Empörung. In früheren Zeiten gab es weniger Aufmerksamkeit durch Social Media, wodurch solches Verhalten weniger stark nach außen getragen wurde.

Interne Kommunikation statt öffentlicher Streit

Matthäus schlägt eine pragmatische Lösung für die angespannte Situation vor. Er würde intern mit dem Jungen sprechen und ihm klar machen, wenn etwas nicht passt. Dennoch plädiert er dafür, Karl beim Spielen zu lassen und ihm die Freiheit zu geben. Nur durch seine Leistungen auf dem Platz zeige sich dann, welche Freude man an diesen jungen Talenten haben kann.