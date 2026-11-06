Matthew Maurice gewinnt eine Million australische Dollar mit Barramundi

Angler Matthew Maurice zieht einen markierten Barramundi aus dem Corroboree Billabong und sichert sich den Hauptgewinn der Million Dollar Fish Aktion im Northern Territory.

Der 26-jährige Angler Matthew Maurice hat sein Leben durch einen einzigen Fischzug grundlegend verändert. Bei seinem Besuch am Corroboree Billabong im Northern Territory von Australien zog er einen 80 Zentimeter langen Barramundi aus dem Wasser. Dieser Fisch erwies sich nicht nur als sportliche Trophäe, sondern wurde aufgrund einer roten Markierung zum Inhaber eines Bankkontos mit einer Million australischer Dollar. Diese spezifische Aktion ist Teil der bekannten Kampagne Million Dollar Fish, die seit 12 Jahren durchgeführt wird, um das Angeltourismus-Image der Region zu stärken. Vor dem Erfolg von Maurice hatte bisher noch kein anderer Teilnehmer in diesem Zeitraum diesen besonderen Gewinn realisieren können.

Der Mechanismus der Million Dollar Fish Kampagne

Die Logik hinter diesem Gewinnspiel ist einfach und präzise. Von Oktober bis März werden jährlich 16 Fische in ausgewählten Gewässern des Northern Territory markiert. Jeder dieser Fische trägt eine spezielle rote Kennzeichnung, die ihn von den üblichen Exemplaren unterscheidet. Sobald ein Angler einen dieser speziell gekennzeichneten Barramundi oder andere Raubfische fängt und dies den Organisatoren meldet, wird der Gewinn von einer Million australischer Dollar ausgezahlt. Maurice traf diese Zufallsverteilung bei seinem Fang exakt. Die statistische Wahrscheinlichkeit, genau diesen Fisch zu erbeuten, war zwar gering, aber die Struktur der Aktion macht den Gewinn für einen glücklichen Catch über Nacht möglich. Die Organisation stellt sicher, dass die Markierung eindeutig identifizierbar ist, um Betrug auszuschließen.

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Reaktion von Matthew Maurice und Stakeholder

Matthew Maurice reagiert überraschend bescheiden auf das finanzielle Wunder. In einer schriftlichen Kommunikation, die über Shannon Byrne, Senior Media and Communications Manager bei der Northern Territory Major Events Company, übermittelt wurde, teilte der Australier seine Gedanken mit. Auf die direkte Frage, ob er den teuersten Fisch seines Lebens tatsächlich verzehren werde, antwortete er mit einem klaren Nein. Der Barramundi landete nie auf seinem Teller. Stattdessen diente der Fisch in den Tagen nach dem Fang immer wieder als Requisite für Pressefotos. Maurice ließ durchblicken, dass der Fisch immer wieder in Kühlräume transportiert wurde, um für Aufnahmen bereitgestellt zu werden. Diese Praxis war aus wissenschaftlicher Sicht für die Frische des Tieres nicht ideal, diente jedoch der medialen Aufmerksamkeit der Veranstaltung. Die Northern Territory Major Events Company koordiniert diese Maßnahmen, um den wirtschaftlichen Nutzen der Kampagne zu maximieren.

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Der weitere Verbleib des Siegerfisches

Die Geschichte des markierten Fisches endet nicht mit der Auszahlung des Geldes. Maurice und die Veranstalter arbeiten aktuell an einem Plan für ein neues Zuhause des Siegers. Ein möglicher Weg führt in die Präparation, wodurch der Fisch langfristig als Trophäe erhalten bleiben könnte. Dies würde zugleich mehr Platz in den Kühlräumen der Veranstalter schaffen. Sollte der Fisch präpariert werden, bleibt sein Fleisch nicht unbedingt für immer unberührt; ein zukünftiger Verzehr eines anderen Barramundi-Filets ist theoretisch möglich. Die wehrhaften Raubfische gelten in der australischen Gastronomie als Delikatesse, bekannt für ihren buttrigen Geschmack. Für Maurice steht jedoch erst einmal die Finanzierung im Vordergrund. Der Gewinn erlaubt ihm, seine finanziellen Ziele neu zu definieren. Der Fang am Corroboree Billabong östlich von Darwin bleibt damit ein historischer Moment in der Geschichte der australischen Angelwirtschaft.