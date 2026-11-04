Matthew Maurice gewinnt eine Million Dollar mit Barramundi-Fang in Darwin

Der Angler Matthew Maurice erbeutet den einzigen mit einer Million australischen Dollar ausgezeichneten Fisch im Northern Territory und wird damit zum zweiten Millionengewinner.

Der Australier Matthew Maurice hat bei einem Angel-Ausflug vor der Küste des Northern Territory einen historischen Treffer gelandet. Der 26-Jährige fing am Corroboree Billabong, einem beliebten Gewässer östlich von Darwin, einen Barramundi, der im Rahmen eines speziellen Wettbewerbs mit dem Hauptpreis von einer Million australischen Dollar dotiert war.

Dieser Betrag entspricht umgerechnet rund 623.000 Euro und markiert einen der seltensten Fangmomente in der Geschichte dieser Veranstaltung.

Der historische Fang im Corroboree Billabong

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Matthew Maurice befand sich mit seinem jüngeren Bruder am Ufer des Corroboree Billabong, nachdem sie ein Fußballtraining absolviert hatten. Das ursprüngliche Ziel bestand darin, nur für kurze Zeit nach dem Training zu angeln, wobei große Beute keine Priorität hatte. Plötzlich biss ein 80 Zentimeter langer Barramundi an. Während des Kampfes sprang der Raubfisch aus dem Wasser, was Maurice dazu veranlasste, seine Stirnlampe einzuschalten. Dabei erkannte er sofort die charakteristische rote Markierung auf dem silbernen Körper des Fisches, die ihn als Preisfisch auswies.

Struktur des Million Dollar Fish Wettbewerbs

Dieses Ereignis fand im Rahmen der zwölften Saison des Gewinnspiels statt, das seit zwölf Jahren besteht. Zum Start des Wettbewerbs am 1. Oktober wurden insgesamt 101 Preis-Barramundis ins Wasser gesetzt. Davon waren 100 Fische jeweils mit 10.000 australischen Dollar ausgezeichnet, wobei bisher vier dieser kleineren Preise gefangen wurden. Nur ein einziger Fisch trug den Hauptgewinn von einer Million australischen Dollar. Maurice ist somit erst der zweite Gewinner in der zwölfjährigen Historie des Programms, der diesen exklusiven Titel erringt.

Reaktion der Regierung und persönliche Gefühle

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Nachdem Maurice den Fisch gesichert hatte, beschrieb er die ersten Minuten als Phase absoluter Panik, da ihm bewusst wurde, dass er einen der Prize-Fische erwischt hatte. Die offizielle Bestätigung erhielt er durch Lia Finocchiaro, die Regierungschefin des Northern Territory. Sie überbrachte die Nachricht persönlich und sagte, dass sie ihm die beste Nachricht seines Lebens mitteilen werde. Maurice brach daraufhin in Freudentränen aus, umarmte die Politikerin und rief umgehend seine Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass er den Millionen-Dollar-Barramundi gefangen habe und nun ein Millionär sei.

Zukünftige Pläne und Status des Fisches

Über die Verwendung des Geldes teilte Maurice mit, dass er vernünftig planen wolle. Seine Prioritäten liegen darin, ein Haus zu kaufen und offene Rechnungen zu begleichen. Erst danach gedenkt er, sich kleinere Vergünstigungen zu gönnen. Ob er den gefangenen Barramundi verspeist hat, bleibt unklar. Barramundis gelten allgemein als Delikatesse mit mildem und buttrigem weißem Fleisch. Bislang war der frisch gebackene Millionär nicht erreichbar, um weitere Details zur Verwertung oder weiteren Aktivitäten preiszugeben.