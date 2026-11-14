Matthias Brandt im Interview: Was ist typisch deutsch?

Schauspieler und Autor Matthias Brandt diskutiert im ZDF-Interview die Definition von Deutschtum. Er beleuchtet die historische Entwicklung und entzaubert Mythen vom Kernvolk.

Der Schauspieler und Bestsellerautor Matthias Brandt führt als Erzähler durch die neue ZDF -Reihe Terra X: Die Geschichte der Deutschen. In einem ausführlichen Interview erläutert er, warum die Frage nach dem typisch Deutschen schwer zu beantworten ist und wie sich sein Verständnis dieser Identität während der Arbeit an der Dokumentation verändert hat. Er betont, dass Deutschsein heute etwas anderes ist als vor hundert Jahren und warnt davor, statische Definitionen zu verwenden.

Definition des Typisch Deutschen im Wandel

Matthias Brandt stellt fest, dass es schwieriger ist, eine gemeinsame Wesensart der Deutschen zu definieren, als viele denken. Für ihn sind Gewohnheiten und Prägungen zentrale Elemente, die jedoch regional stark variieren. Was an einem Ort als typisch deutsch gilt, kann hundert Kilometer weiter bereits anders ausfallen. Daher tut sich der Darsteller schwer, eine einheitliche Definition zu finden, die für alle gilt.

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Brandt argumentiert, dass das Wir-Gefühl auch Menschen einschließen sollte, die erst seit kurzem in Deutschland leben, aber das Land mitprägen. Diese Perspektive hat sich historisch immer so verhalten und relativiert aktuelle Debatten, die von rechter Seite geführt werden, wer nun Deutscher sein darf. Die rechtliche Zugehörigkeit regelt zwar das Grundgesetz, doch historisch gab es keinen einzelnen Zeitpunkt, an dem die Menschen hier plötzlich Deutsche waren.

Mythos vom deutschen Kernvolk und historische Realität

Der Schauspieler und Autor widerlegt den Mythos einer deutschen Urbevölkerung, die seit Tausenden von Jahren unverändert in der Region lebt. Er verweist darauf, dass Menschen, die vor vierzigtausend Jahren in der Eiszeit auf der schwäbischen Alb siedelten, keine Deutschen waren. Sprache, politische Zugehörigkeit und Selbstverständnis haben sich über lange Zeiträume verändert. Diese historische Tatsache trägt zur Relativierung nationaler Mythen bei.

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Brandt betont, dass das Deutschsein heute etwas anderes ist als vor einem Jahrhundert. Die Vorstellung, es gäbe ein unveränderliches Kernvolk, ist falsch. Das Wir ist eine Bewegung, die sich ständig weiterentwickelt. Diese Erkenntnis ist zentral für das Verständnis der aktuellen Identitätsdebatten in der Bundesrepublik.

Persönliche Motivation und Zugang zur Geschichte

Die Neugier auf die lange historische Zeitreise hat Matthias Brandt hauptsächlich aus seiner eigenen Herkunft und einem tiefen Interesse an Geschichte getrieben. Für ihn war Geschichte nie etwas Abstraktes, sondern sehr konkret und hatte immer unmittelbare Auswirkungen auf das Leben. Die Erfahrung seiner Eltern in der Nazizeit und deren Widerstand waren für den Darsteller ein direkter Bezugspunkt, der ihm den Zugang zur Vergangenheit erleichterte.

Instinktiv merkte Matthias Brandt, dass es wichtig ist zu wissen, woher man kommt, um zu verstehen, wer man ist. Er interessiert sich besonders dafür, wie Menschen in der Vergangenheit um ihre Kinder bangten oder versuchten, ihre Familien durchzubringen. Dieser empathische Zugang ermöglicht es ihm, Menschen zu verstehen, über deren Welt er zunächst fast nichts weiß. Die Terra X-Reihe stellt die Frage, wie aus einer Vielfalt von Herkünften und Kulturen das wurde, was wir heute als deutsch empfinden.

Neue Einsichten und aktuelle gesellschaftliche Lage

Während der Dreharbeiten hat Matthias Brandt viel gelernt und erkannte, dass er mit der frühen Geschichte weniger vertraut war als mit der neueren. Besonders interessant fand er, wie oft sich die Lebensweise der Menschen hier grundlegend verändert hat. Der Titel der Reihe verführe dazu, vom heutigen Deutschland aus zurückzudenken, was den Menschen in der Vergangenheit unmöglich war.

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Brandt beschreibt die vergangenen vierzigtausend Jahre als insgesamt aufregende Zeit. Er stellt fest, dass unsere Freiheit so selbstverständlich ist, dass wir ratlos sind, wenn sie angegriffen wird. Bei der Frage, was das aktuelle Deutschland am grundlegendsten von den vergangenen Jahrhunderten unterscheidet, weisen einige Menschen seltsamerweise in die Vergangenheit zurück. Die Terra X-Sendung beleuchtet diese Dynamik und regt zur Reflexion an.