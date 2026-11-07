Matthias Brandt zu Terra X: Was ist eigentlich typisch deutsch?

Matthias Brandt reflektiert in seiner neuen ZDF-Dokumentation über die deutsche Identität, historische Mythen und die moderne Vielfalt.

Der renommierte Schauspieler und Bestsellerautor Matthias Brandt übernimmt die narrativen Verantwortung für die aktuelle ZDF -Sendereihe " Terra X: Die Geschichte der Deutschen". In dieser umfassenden Dokumentation begleitet er das Publikum durch Jahrtausende der deutschen Vergangenheit. Die Sendung widmet sich der zentralen Frage, welche Merkmale die deutsche Identität ausmachen und wie sich das Selbstverständnis der Bevölkerung im historischen Vergleich gewandelt hat. Brandt nutzt diese Plattform, um tiefer in kulturelle Prägungen und historische Entwicklungslinien einzutauchen.

Kulturelle Vielfalt statt einheitlicher Mythos

Die Kernfrage nach der typisch deutschen Wesensart erweist sich als komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Matthias Brandt stellt fest, dass es schwierig ist, eine einzige, allgemein gültige Definition für das Deutschsein zu formulieren. Viele der Eigenschaften, die als deutsch wahrgenommen werden, basieren auf Gewohnheiten und kulturellen Prägungen, die stark regional variieren. Was in einer Stadt als charakteristisch gilt, kann bereits einhundert Kilometer weiter in einer anderen Region völlig anders ausgelegt sein. Diese regionale Differenzierung erschwert die Suche nach einem einheitlichen Kern.

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Ein wichtiger Aspekt in Brandts Überlegungen ist die Einbeziehung aller Menschen, die in diesem Land leben. Er argumentiert, dass das Wir-Gefühl zwangsläufig auch Personen umfassen muss, die erst seit kürzerer Zeit in Deutschland ansässig sind. Diese Gruppen prägen das Land maßgeblich mit und haben dies historisch bereits getan. Eine exklusive Definition, die diese Menschen ausschließt, widerspricht somit der historischen Realität und der modernen gesellschaftlichen Dynamik.

Der Schauspieler relativiert zudem den Mythos von einer seit Jahrtausenden unveränderten Urbevölkerung. Historisch betrachtet gab es keinen einzigen Moment, an dem alle Bewohner des Gebiets plötzlich als Deutsche galten. Menschen, die vor 40.000 Jahren in der Eiszeit auf der schwäbischen Alb lebten, waren keine Deutschen im heutigen Sinne. Sprache, politische Zugehörigkeit und das persönliche Selbstverständnis haben sich über lange Zeiträume stetig verändert. Der Begriff der deutschen Identität ist daher ein Prozess und keine statische Größe.

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Persönlicher Zugang zur historischen Forschung

Matthias Brandts Interesse an historischen Zusammenhängen ist tief verwurzelt und geht über akademisches Wissen hinaus. Seine Sichtweise wird maßgeblich von der Familiengeschichte geprägt, insbesondere durch die Erfahrungen seiner Eltern während der NS-Zeit und ihren Widerstand gegen das Regime. Für ihn ist Geschichte nie ein abstraktes Lehrbuchthema, sondern etwas Konkretes mit direkten Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Diese persönliche Verbindung ermöglicht es ihm, Emotionen wie Angst um die Familie oder den Willen zum Überleben in historischem Kontext nachzuvollziehen.

Durch die Arbeit an der Dokumentation hat Brandt erkannt, dass man die eigene Gegenwart nur verstehen kann, wenn man die Wurzeln der eigenen Geschichte kennt. Der Titel der Sendung lädt dazu ein, von der heutigen Situation aus rückwärts zu denken. Doch die Menschen der Vergangenheit konnten von dem Deutschland von heute nichts wissen. Die Reise durch 40.000 Jahre zeigt eine aufregende Entwicklung, in der sich Lebensweisen grundlegend transformiert haben. Diese Erkenntnis fördert ein nuanciertes Verständnis der nationalen Identität.

Rechtliche Definition versus historisches Verständnis

Die Frage, wer als Deutscher gilt, wird derzeit häufig politisch diskutiert, oft vor dem Hintergrund rechtsextremer Positionen. Brandt unterscheidet hier klar zwischen der rechtlichen und der historischen Ebene. Die rechtliche Zugehörigkeit wird eindeutig durch das Grundgesetz geregelt. Dort ist festgelegt, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling und Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit in Deutschland Aufnahme gefunden hat. Diese juristische Definition ist präzise und verbindlich.

Historisch betrachtet lässt sich die deutsche Identität jedoch nicht an einem einzigen Punkt festmachen. Es gab keinen historischen Schwellenwert, ab dem plötzlich alle Menschen im Gebiet Deutschland als Deutsche galten. Stattdessen handelt es sich um einen langwierigen Prozess, der Sprache, Kultur und politisches Bewusstsein umfasst. Brandt warnt davor, eine imaginäre ethnische Reinheit zu konstruieren, da dies der historischen Wahrheit widerspricht. Die Vorstellung einer statischen Bevölkerung ist irreführend und ignoriert die ständige Bewegung und Mischung der Gesellschaft.

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Gesellschaftlicher Wandel und aktuelle Debatten

Der aktuelle Fokus auf die Definition der nationalen Identität reflektiert auch gesellschaftliche Spannungen. Viele Menschen sehnen sich bei Unsicherheiten nach stabilen, traditionellen Strukturen. Brandt beobachtet jedoch, dass das Deutschsein heute etwas anderes ist als vor hundert Jahren. Die Freiheit, die in Deutschland als selbstverständlich gilt, wird oft erst dann bewusst wahrgenommen, wenn sie bedroht zu sein scheint. Dies führt bei einigen zu ratloser Orientierung, da gewohnte Muster nicht mehr greifen.

Die Dokumentation "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" stellt somit nicht nur Fakten zusammen, sondern regt zur Reflexion an. Sie zeigt, wie aus einer Vielzahl von Herkünften und Kulturen ein modernes, vielfältiges Verständnis von Nation entstanden ist. Matthias Brandt lädt das Publikum ein, diese Komplexität zu akzeptieren und die Geschichte nicht als feststehenden Kanon, sondern als lebendigen Prozess zu begreifen. Dieser Ansatz fördert ein inklusiveres und realistischeres Bild der deutschen Gesellschaft.