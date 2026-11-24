DFB-Abwehrchef Matthias Ginter erzählt von Jogi Löws Nachteingreifen bei der WM 2014, Kevin Großkreutz' Streich und den Gründen für seine Nominierungspause.

Der deutsche Weltmeister Matthias Ginter hat im BILD-Podcast Phrasenmäher detaillierte Einblicke in die Feiern nach dem Titelgewinn 2014 gegeben. Der Abwehrspieler des SC Freiburg enthüllt, wie ausgelassen die Nationalmannschaft in Brasilien feierte und warum Bundestrainer Joachim Löw nächtens eingreifen musste.

Wilde Feiern und Löws nächtlicher Eingriff

Zwölf Jahre nach dem Sieg in Brasilien erinnert sich Matthias Ginter an eine Nacht voller Alkohol und Energie im Campo Bahia. Nach dem 4:0-Sieg gegen Portugal ging es in der Hotelbar der Unterkunft zunächst sehr locker zu. Erfahrene Spieler tranken dabei ordentlich, was die Stimmung weiter anheizte.

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Die Feierlichkeiten dauerten so lange an, dass Joachim Löw gegen ein oder zwei Uhr nachts im Schlafanzug aufstehen musste. Der Bundestrainer unterbrach die ausgelassene Stimmung und erklärte, dass es jetzt reiche. Während jüngere Spieler bereits ins Bett gingen, setzten andere noch weiter auf.

Großkreutz' Streich und Ginters Flucht

Kevin Großkreutz war einer der letzten Teilnehmer der nächtlichen Party und wohnte direkt neben Matthias Ginter. Der 38-Jährige spielte dem Weltmeister einen Streich, indem er einen Schrank vor Ginters Tür stellte. Die Höhe des Möbels entsprach genau der Türklinke.

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Am nächsten Morgen entdeckte Matthias Ginter, dass er nicht mehr aus seinem Zimmer konnte. Da die Tür blockiert war, kletterte der Abwehrspieler kurzerhand aus dem Fenster, um aus der Unterkunft zu gelangen. Diese Situation ist bis heute ein beliebtes Anekdotenmaterial unter den Kollegen.

Traurige Rückblicke auf den Anschlag in Berlin

Neben den fröhlichen Erinnerungen spricht Matthias Ginter auch über schwierige Momente. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin prägt seine Gedanken bis heute. Er beschreibt konkrete Schutzmechanismen, die er im Alltag entwickelt hat. Diese Verhaltensweisen haben sich seit dem Vorfall verfestigt.

Seit dem Ereignis sitzt Matthias Ginter im Mannschaftsbus nicht mehr direkt an der Scheibe. Diese Gewohnheit hat er sich unbewusst angewöhnt und nicht wieder abgelegt. Es ist eine stille Anpassung an die veränderte Sicherheitslage im öffentlichen Leben.

Gründe für die Nominierungssperre 2018

Matthias Ginter blickt auf die Entscheidung zurück, ihn für die Weltmeisterschaft 2018 nicht zu nominieren. Er befand sich damals in der besten Form seiner Karriere und fühlte sich sportlich für eine Teilnahme in der Türkei qualifiziert. Nagelsmann informierte ihn persönlich über die Absage.

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Der Doppelschlag aus dem Finale-Verlust und der WM-Absage war für den Abwehrspieler sehr bitter. Andere Faktoren wie Alter und Position spielten bei der Auswahl eine Rolle. Ginter gibt zu, dass er sich sportlich zugetraut hätte, auch wenn andere Kriterien den Ausschlag gaben.

Emotionale Rückkehr ins Mönchengladbacher Stadion

Die Emotionen fließen auch bei Themen wie seiner früheren Station Borussia Mönchengladbach. Matthias Ginter beschreibt eine Szene, die ihm Gänsehaut bereitet. Sein Vater besaß früher Dauerkarten, und er wuchs dort im Kinderblock auf.

Sein erstes Bundesliga-Tor gegen Augsburg markierte einen wichtigen Start. Seine Eltern und sein Bruder saßen hinter dem Tor. Diese Verbindung zum Verein und zu seiner Vergangenheit bleibt für Matthias Ginter ein starkes Gefühl, das er bis heute empfindet. Der Podcast bietet tiefe Einblicke in die menschliche Seite des Spitzensports.