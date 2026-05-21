Matthias Ginter verpasst WM-Teilnahme, Neuer als einziger Weltmeister von 2014 nominiert

Nach der 0:3-Niederlage im Finale der Europa League gegen Aston Villa und dem Ginter-Aus von Bundestrainer Hansi Flick, ist Bayern-Keeper Manuel Neuer der einzige verbliebene Weltmeister von 2014 im Aufgebot für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften. Freiburgs Matthias Ginter, einstiger Hoffnungsträger, wurde von Nagelsmann aussortiert und verpasst die WM-Teilnahme.

NEWS TEXT: (38) für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nominiert. Bedeutet: Neben vielen glücklichen Gesichtern gibt es auch enttäuschte Stars. Einer dürfte Freiburgs Matthias Ginter (32) sein.

Der Freiburg-Star wurde von Nagelsmann aussortiert. Nach der 0:3-Niederlage im Finale der Europa League gegen Aston Villa kam für ihn auch offiziell die Nachricht, dass er nicht bei der WM dabei sein wird. Der Bundestrainer erklärte das Ginter-Aus auf der Pressekonferenz im DFB-Campus. Mit Ginter habe er sich unterhalten, erklärte Nagelsmann und führt aus: „Das ist natürlich kein leichtes Gespräch.

Wir haben mehrere Feedback-Gespräche gehabt. Er hat den Nachteil: Er war in meinen drei Jahren nie dabei. Das kann man mir ankreiden. Aber auch dafür hatten wir unsere Gründe.

Das habe ich ihm auch gesagt und das bleibt auch intern. Aber er hat sich sportlich nicht viel vorzuwerfen. Trotzdem musst du dann immer auf eine Gesamtthematik achten. Du musst überlegen, welche Spieler zusammenpassen.

“Bis zuletzt hatte Ginter gehofft, dass seine teils überragenden Leistungen in der abgelaufenen Saison noch für eine Nominierung reichen würden. Unmittelbar nach der Pleite gegen Aston Villa sagte er: „Es ist logisch, dass ich jetzt so nicht gerne in Urlaub gehen würde, aber wie gesagt, schauen wir mal.

“ Und auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte zuletzt noch die Nominierung des Freiburgers gefordert: „Er ist für mich ein Kandidat für einen der letzten Kaderplätze, die diskutiert werden. “ Doch der Bundestrainer sah dies anders. Weil Ginter fehlt, ist nun Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) der einzige verbliebene Weltmeister von 2014 im Aufgebot für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften





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