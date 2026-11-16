Matthias Koeberlin offenbart Horror bei ZDF-Dreh: Panikattacken im Riesenrad

Matthias Koeberlin leidet unter extremer Höhenangst. Beim Dreh zu Die Toten vom Bodensee musste er im Riesenrad drehen und nutzte mentale Techniken, um seine Panik zu besiegen.

Der erfolgreiche ZDF -Krimi Die Toten vom Bodensee ist seit 2014 ein fester Programmpunkt im deutschen Fernsehen. Die Serie zieht regelmäßig über eine Million Zuschauer an. Doch hinter der sichtbaren Professionalität verbirgt sich eine große private Herausforderung für den Hauptdarsteller Matthias Koeberlin. Der Schauspieler leidet seit seiner Kindung unter einer schweren Höhenangst. Diese Phobie hat ihn an den Grenzen seiner psychischen und körperlichen Belastbarkeit angelangt, wie er in einem aktuellen Interview offenbarte.

Dreharbeiten als psychische Grenzerfahrung

Matthias Koeberlin spielt seit der Premiere der Reihe im Jahr 2014 die Rolle des Kriminalhauptkommissars Micha Oberländer. Die Produktion hat sich zu einer festen Größe im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders entwickelt. Doch die Arbeit vor der Kamera ist nicht immer einfach. Besonders bei den Dreharbeiten zum Film Schicksalsrad, der am 13. April 2026 seine Premiere feierte, stand der Star vor einem enormen Hindernis. Eine Schlüsselszene verlangte ihm ab, in ein Riesenrad einzusteigen. Diese Situation versetzte ihn in einen Zustand der panischen Angst. Er nannte diese Szene eine der schwierigsten Herausforderungen seiner bisherigen Karriere. Die Anforderungen der Szene gingen weit über das rein Schauspielerische hinaus. Koeberlin musste seine eigenen Ängste kontrollieren, um die Szene glaubwürdig umzusetzen.

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Mentale Vorbereitung und professionelle Unterstützung

Die Höhenangst begleitet den gebürtigen Mainzer so lange er denken kann. Nach seinen eigenen Aussagen hat das Gefühl der Furcht mit den Jahren sogar noch zugenommen. Privat versucht der Schauspieler die Höhe konsequent zu meiden. Dies geschah unabhängig von seinen beruflichen Pflichten. Als ihm klar wurde, dass ihn der Dreh zu Schicksalsrad in eine Riesenrad-Gondel führen würde, reagierte er zunächst mit wenig Begeisterung. Er sah die Aufgabe als große Hürde an. Trotz seiner Angst erklärte er jedoch, dass er die Herausforderung annehmen würde. Er würde sich mental auf die Situation vorbereiten. Dies geschah im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten. Das Team von Die Toten vom Bodensee reagierte sensibel auf seine Phobie. Sie versuchten, Rücksicht auf seine Ängste zu nehmen. Die Dreharbeiten wurden so effizient wie möglich gestaltet, um die Belastung für den Schauspieler zu minimieren.

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Konsequenzen für den Alltag und die Darbietung

Die professionelle Unterstützung im Produktionsalltag half Matthias Koeberlin bei der Umsetzung seiner Rolle. Die erleichterten Bedingungen trugen dazu bei, dass er die Szene besser spielen konnte. Dennoch linderte die Rücksichtnahme auf Set seine private Anspannung kaum. Er merkte, dass die Unterstützung nur minimal zur Bewältigung seiner persönlichen Herausforderung beitrug. Die Angst blieb ein ständiger Begleiter. Der Schauspieler erklärte, dass er seine Panik für die Szene nutzen konnte. Er integrierte das Gefühl in seine Darstellung. Dies verlieh der Szene eine gewisse Intensität. Die private Belastung blieb jedoch bestehen. Die Trennung zwischen Beruf und Privatleben war in diesem Moment nur schwer möglich. Die Erfahrung zeigte, wie stark Phobien das Arbeitsleben beeinflussen können. Selbst erfahrene Darsteller stoßen an Grenzen, wenn persönliche Ängste auf professionelle Anforderungen treffen. Die Situation bleibt ein Teil seiner persönlichen Geschichte.

Rückblick auf die Karriere und aktuelle Entwicklung

Matthias Koeberlin ist seit dem Durchbruch mit dem Sci-Fi-Abenteuer Das Jesus Video im Jahr 2002 ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Seine Präsenz bei öffentlich-rechtlichen Sendern ist seitdem unbestritten. Die Rolle des Micha Oberländer in Die Toten vom Bodensee festigte seinen Status als TV-Ikone. Die Serie hat eine lange Geschichte hinter sich. Die Herausforderungen bleiben jedoch bestehen. Die Angst vor der Höhe ist ein ständiger Begleiter. Die Zusammenarbeit mit dem ZDF und den Produzenten funktioniert gut. Die gegenseitige Rücksichtnahme trägt zur Qualität der Produktion bei. Koeberlins Offenheit zeigt, dass auch Stars mit persönlichen Dämonen kämpfen. Die Erfahrung mit Schicksalsrad wird ihm lange in Erinnerung bleiben. Sie markiert einen Wendepunkt in seiner Wahrnehmung von Grenzen. Die Bewältigung dieser Szene ist ein Beweis für seine Professionalität. Die Zukunft wird zeigen, wie er mit weiteren Höhenforderungen umgehen wird.