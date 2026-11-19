Matthias Reim plant sein letztes großes Konzert für den 5. August 2027 in der Berliner Waldbühne. Der 68-Jährige verknüpft den Auftritt mit dem Ziel, nach 55 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören.

Der Schlagerstar Matthias Reim hat für den 5. August 2027 ein ambitioniertes Bühnenprojekt in der Berliner Waldbühne angekündigt. Der 68-Jährige betrachtet dieses Event als Krönung seiner Karriere und gleichzeitig als persönlichen Meilenstein, der ihn von seiner langjährigen Gewohnheit des Rauchens befreien soll.

Matthias Reim plant Konzert in der Waldbühne Berlin

Matthias Reim erfüllt sich im Jahr seines 70. Geburtstages einen großen musikalischen Traum. Er wird am 5. August 2027 unter dem Titel "Das Konzert meins Lebens" in der legendären Berliner Waldbühne auftreten. Dieses Event markiert eine musikalische Reise durch die Stationen seiner nahezu 40-jährigen Karriere.

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Der Interprete des Hits "Verdammt, ich lieb dich" hebt die historische Bedeutung des Ortes hervor. Er sieht es als Ehre, auf der gleichen Bühne zu stehen, auf der zuvor bereits Künstler wie die Rolling Stones auftraten. Mick Jagger gilt Matthias Reim dabei als großes Vorbild und Held, der auch mit über 80 Jahren noch auf der Bühne rockt.

Bisher trat der Sänger in Berlin bei seinen Open-Air-Konzerten in der Parkbühne Wuhlheide vor einem Publikum von rund 15.000 Fans auf. Mit dem geplanten Auftritt in der Waldbühne möchte er dieses Kontingent auf bis zu 20.000 Zuschauer steigern. Der Ticketverkauf zu dieser Veranstaltung ist bereits gestartet.

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Rauchstopp als persönliches Ziel des Schlagersängers

Neben dem musikalischen Erfolg hat sich Matthias Reim ein weiteres, privates Ziel gesetzt. Er kündigte an, nach 55 Jahren mit dem Rauchen aufzuhören, wenn er die Waldbühne ausverkaufte. Er bezeichnet das Rauchen als sein "liebtes Laster", das ihn jedoch auch von seinen größten Problemen befreien soll.

Das Ritual des Sängers ist seit seiner Jugend fest verankert. Seit seinem 14. Lebensjahr raucht Matthias Reim meist eine Schachtel am Tag. Vor und nach seinen Auftritten zieht er typischerweise eine Zigarette und verzehrt dazu ein Bier. Für den 5. August 2027 kündigt er an, seine letzte Zigarette zu rauchen.

Um den Verzicht auf Nikotin langfristig durchzuhalten, plant Matthias Reim Hypnotherapie. Er äußert sich zuversichtlich, dass diese Methode erfolgreich sein wird. Für den Fall, dass er auch nach dem Rauchstopp von anderen das Angebot einer Zigarette erhält, gibt er eine humorvolle Antwort: "Verdammt, ich zieh' nicht!"

Vergangene Versuche und Motivation für den Rauchstopp

Ein einziges Mal hat Matthias Reim in der Vergangenheit bereits versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Dieses Experiment fand im Jahr 1996 statt. Damals versuchte er gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Mago, das Rauchen zu beenden.

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Dieser Versuch schlug jedoch fehl. Reim nahm in dieser Zeit 12 Kilogramm zu und beschrieb sein Gesicht als "Mondgesicht". Er ersetzte die Zigaretten durch Süßigkeiten, was zu der beträchtlichen Gewichtszunahme führte. Irgendwann begann er wieder, heimlich hinter einem Baum zu rauchen.

Nach der Trennung von Mago steigerte sich seine Rauchgewohnheit direkt wieder auf ein Päckchen pro Tag. Mit dem bevorstehenden Konzert in der Waldbühne sucht der Schlagerstar nun eine neue, positive Motivation, um den Kreislauf des Rauchens endgültig zu durchbrechen.