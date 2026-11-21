Der Schlagerstar Matthias Reim möchte am 5. August 2028 in der Berliner Waldbühne mit dem Rauchen aufhören,vorausgesetzt das Konzert ist ausverkauFt.

Der besondere Pakt mit dem eigenen Willen

Der bekannte Schlagerstar Matthias Reim hat einen bemerkenswerten Schritt unternommen, um sein langjähriges Laster endlich hinter sich zu lassen. Der 68-jährige Künstler, der seit seinem vierzehnten Lebensjahr raucht, plant nun einen zweiten ernsthaften Versuch, den Zigarettenkonsum endgültig zu beenden. Im Gegensatz zu früheren Anläufen, bei denen er nach kurzfristigen Schwankungen wider in alte Muster verfiel,hat er sich dieses Mal ein sehr spezifisches und emotionales Ziel gesetzt. Das Datum dieses Vorhabens ist festgelegt auf den fünften August zweitausendachtundzwanzig. An diesem Tag steht ein Konzert in der Berlin er Waldbühne auf seinem Programm, das nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich eine große Bedeutung für ihn haben soll. reim hat sich vorgenommen,dort seine letzte Zigarette zu rauchen,bevor er dauerhaft auf Nikotin verzichtet.

Die Bedingung, die Reim an diesen Meilenstein knüpft, ist für seine Karriere und seinen Status als beliebter Interprete durchaus herausfordernd. Er muss die Waldbühne füllen können, um den Plan in die Realität umsetzen zu können. Das Ziel lautet,vor etwa zwanzigtausend Fans auf der Bühne zu stehen. Dieser massive Erfolg würde ihm die nötige psychologische Stärke reichen, um das Versprechen an sich selbst einzulösen. Er selbst räumt ein, dass der Verzicht auf seine Glimmstängel ihm schwerfallen wird,da er das Rauchen als sein liebstes Laster bezeichnet. Dennoch ist die Entschlossenheit enorm,und er hofft, durch die Fülle der Unterstützung seines Publikums stark genug zu sein, um nicht in die Sucht zurückzufallen. Der Slogan, den er für zukünftige Situationen entwickeln möchte,in denen ihm jemand eine Zigarette anbietet,ist dabei schon vorformuliert: Er wird antworten, dass er sich das Leben nicht verleiten lässt und sich nicht mehr raucht.

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Erfahrungen mit dem Entwöhnungsprozess

Matthias Reim blickt auf eine bewegte Vergangenheit bezüglich seiner Rauchgewohnheiten zurück und teilt nun Einblicke in die körperlichen und psychologischen Folgen früherer Versuche. Bei einem früheren Abstinenzversuch bemerkte der Sänger,das er zwölf Kilogramm zulegte. Diese Gewichtszunahme war nicht nur auf die Veränderung des Stoffwechsels zurückzuführen, sondern vor allem auf die Suche nach einer Ersatzbefriedigung. um den Drang nach Nikotin zu stillen, konsumierte er in großer Menge Süßigkeiten. dieser Mechanismus führte dazu, dass sein Gesicht sich merklich veränderte und er den Eindruck bekam, ein so genanntes Mondgesicht entwickelt zu haben. Diese negativen körperlichen Reaktionen haben ihn damals dazu bewegt,heimlich wieder mit dem Rauchen zu beginnen, da er die Alternative nicht als nachhaltig erachtete. Diese Erfahrung macht ihn vorsichtig, jedoch ebenfalls vorsichtiger in der Planung des aktuellen Vorhabens.

Um den erneuten Rückfall wirksam zu verhindern, setzt Reim auf eine Kombination aus gesellschaftlicher Bestätigung und therapeutischer Unterstützung. neben dem großen Konzert will er sIch hypnotisieren lassen. Diese Methode soll ihm helfen, den psychologischen Mechanismus des Verlangens zu durchbrechen. Die Idee hinter der Hypnose ist es, eine tiefsitzende Abwehrreaktion gegen Zigaretten zu etablieren. Wenn das Konzert stattgefunden hat und die hypnotische Suggestion greift, soll ihm der Konsum von Tabakwaren widerlich erscheinen oder zumindest eine starke innere Barriere darstellen. Der Tag des Konzerts markiert somit nicht nur ein musikalisches Event, sondern den symbolischen und faktischen Endpunkt seiner jahrelangen Gewohnheit. Es ist ein Tag, an dem er sich selbst und seiner Umwelt beweisen will, dass er die Kontrolle über diese Sucht zurückerlangt hat.

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Gesundheitsbewusstsein und vergangene Sorgen

Neben dem Ziel des Rauchstopps hat der Sänger ebenfalls allgemeine Gedanken über seine Gesundheit und seinen Lebensstil gemacht. Reim räumte in einem Interview im SWR4 bei der Sendung Assenheimers Promitalk ein, dass sein Lebensstil nicht unbedingt als gesund bezeichnet werden kann. Die jahrelange Gewohnheit des Rauchens ist dabei nur ein Aspekt unter vielen. Er sprach offen über große Sorgen, die ihn in der Vergangenheit gequält haben. Eine FehlDiagnose, die ihm damals große Angst bereitet hat, bleibt ihm in starkem Gedächtnis. In solchen Momenten der Unsicherheit und Furcht vor schweren Erkrankungen dachte er intensiv über seine Zukunft und seinen Zustand nach. Diese Erfahrungen haben sein Bewusstsein für die eigene Zerbrechlichkeit geschärft und dürften einer der Haupttreiber für den jetzigen, entschlossenen Schritt sein, etwas an seiner Gesundheit zu verändern.

Die Angst vor ernsten Erkrankungen, wie beispielsweise Krebs,ist ein Thema, das ihn stark bewegt hat. er gab zu,dass er in solchen Momenten des Zweifels inständig gebeten hat, dass ihm ein schlimmes Schicksal erspart bleibt. Diese existenzielle Erfahrung scheint nun die Motivation zu sein,die alte Ausrede des Lebensstils hinter sich zu lassen. Es ist nicht mehr nur ein ästhetisches oder gewohnheitsbedingtes Schwierigkeit,sondern eine Frage der lebenslangen Gesundheit und Qualität. Der Plan für das Jahr zweitausendachtundzwanzig ist somit ein Teil einer größeren Reise zur Selbstverbesserung. er will seine Fans mit auf eine musikalische Zeitreise in die Neunziger annehmen, aber gleichzeitig auch eine Botschaft der Veränderung und des Durchhaltens vermitteln. Die Verbindung zwischen der Liebe zur Musik und dem Wunsch nach einem gesünderen Leben zeigt, wie vielschichtig die Motive des Künstlers sind.

Die musikalische Reise als Hintergrund

Während sich Reim auf das große Datum im Jahr zweitausendachtundzwanzig konzentriert, bleibt seine musikalische Karriere weiterhin ein zentraler Bestandteil seines Lebens. Das geplante Konzert in Berlin ist nicht nur ein Ritual zum Ende des Rauchens, sondern auch ein Highlight in seiner Discografie. Er verspricht seinen Anhängern einen Abend voller großer Hits und ganz persönlicher Geschichten. die Rückbesinnung auf die Musik der Neunziger dient dabei als emotionaler Rahmen für den Abschied von der Zigarette. es ist ein Zusammenspiel von Nostalgie und Neuanfang. Die Fans werden Zeuge eines Moments, der weit über die reine Unterhaltung hinausgeht. Sie sind Teil eines persönlichen Abkommens zwischen Künstler und Publikum.

Die Atmosphäre in der Waldbühne wird voraussichtlich von einer besonderen Verbundenheit geprägt sein. Wenn Reim auf der Bühne steht und den Moment einläutet, in dem er das Rauchen für ständig sein lässt, wird dies von tausenden Menschen begleitet. Diese kollektive Erfahrung soll ihm Kraft reichen. Er betont, dass er gar nicht an einen reinen Abschied von der Musik denkt, sondern an eine Fortsetzung auf einem neuen, gesünderen Weg. Die Botschaft, die er nach außen trägt,ist die eines Menschen, der sein Wohnen in die Hand nimmt, um die Jahre,die er noch vor sich hat,voll und gesund zu genießen. Der Kontrast zwischen dem ikonischen Bild des rauchenden Rockers und dem nun angestrebten Nichtraucherleben macht diese Entwicklung so bemerkenswert und folgenwert für seine Fans und die Öffentlichkeit insgesamt.