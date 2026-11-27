Sportdirektor Matthias Roos verlässt die Dresdner Eislöwen nach dem DEL-Aufstieg und übernimmt die sportliche Verantwortung bei den abstürzenden Kassel Huskies in der DEL2.

Die Dresdner Eislöwen und die Kassel Huskies haben am Freitag eine einschneidende Personalentscheidung in der DEL2 bekanntgegeben. Matthias Roos hat seine Tätigkeit als Sportdirektor in Dresden beendet und sein Amt als neuer Sportchef bei den Kassel Huskies übernommen. Diese Wechselkurve ist für die Zweitligaliga bemerkenswert, da die Kassel Huskies direkt mit den Dresdner Eislöwen um den Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) konkurrieren.

Rosens Amtszeit in Dresden beendet

Matthias Roos verlässt die Dresdner Eislöwen, nachdem er mit dem Klub in der Saison 2024/25 die Zweitliga-Meisterschaft gewann und den Aufstieg in die DEL schaffte. Der vierundsiebzigjährige Chef hatte seinen Vertrag in Dresden einvernehmlich auflösen lassen. Die Eislöwen gaben bekannt, dass diese Einigung auch finanzielle Folgen hat, da mit Rosens Abgang ein weiterer Gehaltsposten im Budget der Sachsen entfällt. Diese Einsparungen sollen genutzt werden, um neue Verpflichtungen für die kommende DEL-Saison zu finanzieren.

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Rosens Erfolgsgeschichte in Dresden

Roos blickt auf eine intensive Amtszeit von mehr als fünf Jahren in Dresden zurück. Seit April 2021 war er im Verein tätig und erlebte dabei sowohl Erfolge als auch Schwierigkeiten. In der Saison 2023/24 geriet das Team lange Zeit unerwartet in Abstiegsgefahr. Trotz Kritik an der sportlichen Leitung hielt der Verein an Roos fest, was unter anderem mit einem begrenzten Etat begründet wurde. Roos nutzte diese Zeit, um den Kader umzustellen und die Mannschaft von einem Verfolger zu einem Titelaspiranten zu entwickeln.

Tragende Rolle des Trainerstabs

Der erfolgreiche Wandel in Dresden war maßgeblich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerstab und dem Kader zurückzuführen. Unter der Führung von Cheftrainer Niklas Sundblad, der die Meisterschaft feierte, und durch die Integration harter Akteure wie Travis Turnbull sowie einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, konnte die Transformation gelingen. Matthias Roos betonte in seinen Abschiedsworten, dass die Meisterschaft und der Aufstieg für ihn unvergessliche Erinnerungen bleiben. Sein Nachfolger im Traineramt war Niklas Sundblad, der ebenfalls die Dresdner in die erste Liga begleitet hat.

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Notwendige Stabilisierung in Kassel

Der Wechsel von Matthias Roos zu den Kassel Huskies erfolgt in einer hochbrisanten Situation für den nordhessischen Traditionsstandort. Die Huskies waren zuletzt durch sieben Niederlagen in Folge massiv eingebrochen und liegen aktuell nur auf Rang elf der Tabelle. Diese sportliche Talfahrt hat zu gravierenden Umbrüchen in der Vereinsführung geführt. Trainer Petteri Väkiparta geriet unter Druck, während Sportchef Daniel Kreutzer bereits eine Woche vor der Bekanntgabe des Roos-Wechsels seinen Posten räumen musste.

Neue Verantwortung für den Ex-Sportdirektor

Matthias Roos übernimmt die sportliche Verantwortung in Kassel mit dem klaren Ziel, das Team schnell wieder in die Spur zu führen. Der 46-Jährige betonte in seiner ersten Stellungnahme, dass er die Situation in Kassel sehr gut verstehe. Er habe ähnliche verzwickte Lagen bereits erlebt und wisse genau, welche Anforderungen an ihn gestellt werden. Roos plant, gemeinsam mit der Mannschaft und dem verbliebenen Trainerteam eine Wende herbeizuführen, um die sportliche Krise der Kassel Huskies zu bewältigen.

Fehlplanungen beim DEL-Start

Die aktuelle Chance in Kassel ist umso bemerkenswerter, da Rosens Zeit als Sportdirektor in Dresden mit einem gescheiterten Start in die DEL endete. Vor genau einem Jahr wurde er von seinem Amt entbunden, da die Kaderplanung für den Erstliga-Ausstieg fehlerhaft war. Roos hatte bei der Zusammenstellung des Teams zu wenig auf Spieltempo und zu stark auf reine Erfahrung gesetzt. Diese Fehlentscheidung führte dazu, dass er im Hintergrund in der Verwaltung der Eislöwen arbeitete, bis ihm jetzt das Angebot der Kassel Huskies unterbreitet wurde.