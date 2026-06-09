Matthias Sammer: Jamal Musiala wird im Turnierverlauf entscheidender Faktor für DFB-Elf

Ex-Europameister Matthias Sammer äußert sich optimistisch über Jamal Musialas Entwicklung während der Weltmeisterschaft. Nach seiner langen Verletzungspause erwartet Sammer, dass der Bayern-Star insbesondere in der K.o.-Phase sein bestes Niveau erreichen und den Unterschied machen wird. Er fordert Geduld und volle Unterstützung vom Umfeld.

Die aktuelle Diskussion um Jamal Musiala ist in vollem Gange. Während einige Beobachter noch skeptisch sind, blickt Matthias Sammer deutlich optimistischer auf die Situation des Nationalspielers.

Der Europameister von 1996 ist sogar der Meinung, dass Musiala im weiteren Verlauf des Turniers zu einem entscheidenden Faktor für die deutsche Nationalmannschaft werden könnte.

"Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jamal Musiala im Verlauf des Turniers noch deutlich zulegen wird", erklärte Sammer. Vor allem mit Blick auf die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft zeigt sich der frühere DFB-Star zuversichtlich. Musiala hatte sich im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und war mehr als ein halbes Jahr lang ausgefallen. Erst Anfang des Jahres feierte der Bayern-Spieler sein Comeback.

Seitdem arbeitet er Schritt für Schritt an seiner Bestform. Für Sammer ist genau das der entscheidende Punkt. Der 58-Jährige erwartet nicht, dass Musiala sofort zum Turnierstart sein höchstes Niveau erreicht.

"Es kann sein - vielleicht nicht im ersten Turnierspiel, vielleicht im zweiten Turnierspiel -, dass man sagt: Ah, okay, wir sind weiter", erklärte Sammer. Seine eigentliche Hoffnung richtet sich auf die entscheidenden Spiele.

"Dann kommt die K.o. -Phase und plötzlich schießt er durch die Decke", so der frühere DFB-Star. Eine Aussage, die deutschen Fans Hoffnung machen dürfte. Dann die spannende These: "Er könnte theoretisch sogar den Unterschied machen, weil er nicht so ausgelaugt ist wie der eine oder andere nach dieser Saison, sondern auch körperlich möglicherweise frischer ist.

Gegen Finnland hat er getroffen, hat sein Törchen gemacht, sodass er sukzessive immer einen Schritt weitergeht.

" Der frühere Nationalspieler fordert deshalb Geduld im Umgang mit dem Bayern-Star. Für Sammer steht außer Frage, dass Musiala trotz seiner Verletzung weiterhin zu den wichtigsten Spielern der deutschen Nationalmannschaft gehört.

"Wenn ein Weltklasse-Spieler nicht gerade einen Nagel im Kopf hat - und das hat er nicht, davon bin ich total überzeugt -, dann sollte man diesem Spieler vertrauen und ihn mittragen", forderte Sammer. Der ehemalige Dortmund-Berater sieht dabei auch das Umfeld in der Verantwortung. Trainer, Betreuer und Mitspieler müssten Musiala das Gefühl geben, dass sie fest an ihn glauben.

"Der Trainerstab und seine Mitspieler sollten ihm das Gefühl geben: 'Ja, wir wissen, es ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird. Mach mit, wir vertrauen dir. Vertrau du uns'", sagte Sammer. Die Botschaft des Europameisters ist klar: Deutschland sollte Geduld mit seinem Hoffnungsträger haben.

Denn wenn Musiala sein Niveau erreicht, könnte er für die DFB-Elf tatsächlich den Unterschied machen. Sammer betont, dass die Unterstützung des gesamten Teams und des Umfelds entscheidend dafür ist, dass Musiala sein volles Potenzial entfalten kann. Nur so könne er in der K.o. -Phase des Turniers den entscheidenden Impuls setzen und die deutsche Mannschaft möglicherweise ins Finale führen





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