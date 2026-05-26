Matthias Sammer kritisiert den deutschen Fußball

Matthias Sammer, ehemaliger Nationalspieler, kritisiert den deutschen Fußball in einem Interview. Er mahnt die mangelnde Identität im deutschen Fußball an und betont die Bedeutung von Kampfgeist und Wille.

Matthias Sammer , ehemaliger Nationalspieler, kritisiert den deutschen Fußball in einem Interview. Er mahnt die mangelnde Identität im deutschen Fußball an und betont die Bedeutung von Kampfgeist und Wille .

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) benötige ein klares Spielkonzept, das für die Nationalmannschaft und für alle Nachwuchsteams gelte. Sammer wünscht sich einen größeren Einfluss von ehemaligen Profifußballern und eine stärkere Einbindung der Weltmeistermannschaft von 2014 in den deutschen Profifußball. Er ist besorgt über die geringe Anzahl an früheren Spitzenspielern in der Bundesliga und kritisiert die vielen Leute, die in entscheidenden Positionen arbeiten, ohne zu wissen, wie es in einer Kabine zugeht.

Das mag ein Teil des Problems sein, aber es ist auch wichtig, dass die Spieler wissen, wie man das Spiel gewinnt und nicht nur über die Schönheit des Spiels sprechen





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