Matthias Sammer kritisiert DFB-Team und fordert mehr Einfluss von Ex-Profis

Der ehemalige Nationalspieler Matthias Sammer sieht das deutsche DFB-Team in einer schweren Identifikationskrise. Er spricht von Kampfgeist und Willen als Stärken, die wir uns fast für diese Tugenden schämen sollten. Sammer fordert, dass ehemalige Spieler sich mehr einbringen und Einfluss auf den DFB nehmen sollten. Er sieht eine zu geringe Anzahl von ehemaligen Spitzenspielern in entscheidenden Positionen bei den Klubs und kritisiert, dass zu viele Manager aus Betriebswirtschaftskreisen kommen, die das richtige Know-how für eine Kabine nicht haben.

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Sammer fordert, dass ehemalige Spieler sich mehr einbringen und Einfluss auf den DFB nehmen sollten. Er sieht eine zu geringe Anzahl von ehemaligen Spitzenspielern in entscheidenden Positionen bei den Klubs und kritisiert, dass zu viele Manager aus Betriebswirtschaftskreisen kommen, die das richtige Know-how für eine Kabine nicht haben





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