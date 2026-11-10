Matthias Sammer kritisiert Jurgen Klopps Zeitmanagement im DFB

Sammer warnt vor unrealistischen Erwartungen an Jurgen Klopp. Der Ex-Profi betont, dass der Nationaltrainer im DFB weniger Zeit für die taktische Umsetzung hat als bei seinen Vereinen.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht kurz vor zwei entscheidenden Begegnungen in der Nations League. Nach dem Auswärtsspiel gegen Serbien am Freitag, dem 13. November um 20:45 Uhr, empfängt das Team am Montag, den 16. November, die Niederlande in Berlin um die gleiche Uhrzeit. Bundestrainer Jurgen Klopp und der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) hoffen auf sportlich erfolgreichere Ergebnisse als noch in der September-Phase. Trotz dieser Hoffnungen äußert sich der Europameister von 1996, Matthias Sammer, skeptisch zur aktuellen Situation des Trainers.

Sammer hinterfragt Klopps Einflussmoglichkeiten

In der "Sky"-Sendung "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" äußerte Matthias Sammer (59) seine Bedenken bezüglich der kommenden zwei Auftritte von Jurgen Klopp. Der 59-Jährige glaubt, dass es für den Coach aktuell total schwer sei. Dies liege daran, dass Klopps große Stärke in der täglichen Arbeit mit den Spielern liegt und der Aufbau der gewunschten Spielweise zeitintensiv ist. Diese notwendige Zeit stehe ihm im Länderspielbetrieb jedoch nicht zur Verfugung. Sammer betont, dass der unmittelbare Einfluss, den Jurgen als Klubtrainer hatte, im DFB noch gar nicht moglich ist.

Also read Jürgen Klopp setzt auf Wirtz, Havertz und Neubiberg in der DFB-Auswahl

Ruckschau der Nations League im September

Betrachtet man die bisherige Performance unter Jurgen Klopp, ergab sich ein gemischtes Bild. In der XXL-Landserspielphase im September fuhr der Trainer einen Sieg gegen Serbien ein. Neben diesem Erfolg gab es jedoch auch eine Niederlage gegen Griechenland in Augsburg. Zudem stand es in zwei weiteren Spielen unentschieden: ein Remis gegen die Niederlande und ein Unentschieden in Thessaloniki gegen Griechenland. Für Matthias Sammer waren diese Ergebnisse jedoch keine vollige Überraschung, da er die strukturellen Schwierigkeiten des Nationaltrainers gut kennt.

Advertisement

Unterschiede zwischen Verein und Nationalteam

Matthias Sammer ist der Ansicht, dass Jurgen Klopp seine ganze Power als Nationaltrainer im Vergleich zu seinen Stationen in den Vereinen noch gar nicht richtig ubertragen kann. Er glaubt, dass es ein Stuck weit langer dauern wird, bis sich die gewunschten Effekte einstellen. Da Jurgen vor seiner neuen Aufgabe bei der Nationalmannschaft nur auf Vereinsebene agiert hatte und sich nach Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool zwei Jahre Pause gegonnt hatte, muss er sich laut Sammer ein Stuck weit neu erfinden. Der Berater erklart detailliert, dass der Coach analytisch und in der Steuerung seiner Spieler ein bisschen anders vorgehen muss als noch im Verein.

Analytische Anpassung an die Nationalmannschaft

Es handelt sich dabei um einen signifikanten Unterschied in der Arbeitsweise. Im Verein hat der Trainer die Moglichkeit, taglich mit seiner Truppe zu arbeiten und taktische Feinheiten zu schulen. Im Nationalteam fehlen diese langen Intervalle. Jurgen Klopp muss daher seine Methoden anpassen, um ohne den tagesaktuellen Input der Vereinsarbeit auszukommen. Matthias Sammer warnt davor, zu viel von den kommenden Spielen zu erwarten, da die volle Kraft des Trainers erst noch freigesetzt werden muss. Die kommenden Spiele in Serbien und gegen Holland dienen daher vor allem dazu, den Ubergang zu bewaltigen und erste Erganzungen im System zu testen.