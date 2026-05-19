Matthias Sammer und Oliver Baumann diskutieren die Entscheidung für Manuel Neuer als Nummer 1 und seine Rolle im Bundesliga-Pokalspiel.

Oliver Baumann (35/hatte die komplette Quali gespielt) angerufen und mitgeteilt, dass er mit Manuel Neuer (40) als Nr. 1 planen wird. Bei "Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk" (heute um 21 Uhr auf Sky) mit Moderator Riccardo Basile (34) reagiert Matthias Sammer (58) mit knallharten Sätzen auf die Thematik.

Sammer auf die Frage von Basile, ob ihm Baumann leid tut: "Überhaupt nicht. Der Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen – sie werden knallhart dafür bezahlt. Der Beste muss spielen.

Es gibt keine andere Prämisse. Man kann jetzt wieder sagen: Ja, der Beste – und das muss zur Mannschaft passen und die anderen Mitspieler sind dann möglicherweise traurig. Dann sage ich: Gleich mit zu Hause lassen! Sensibilität ist alles gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport.

Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause. Das ist möglicherweise ungerecht. Aber wer sagt denn, dass es im Leben immer gerecht zugeht? Punkt eins.

Punkt zwei: Weil es ungerecht ist, kann ich keine Leistung mehr bringen? Ich lach mich tot.

". Der BVB-Berater über die Entscheidung pro Neuer: "Das ist die richtige Entscheidung. Jetzt kann man in aller Härte sagen: Nein, das wollen wir nicht. Aber Entschuldigung: Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder im Hochleistungssport?

Das Ziel muss sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Und Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben.

". Sammer: "Wenn wir so weit sind, dass eine Personalie der Grund dafür ist, warum wir bei diesem Turnier versagen, dann können wir alle einpacken – inklusive Experten. Wenn ich Profi bin, dann muss ich die Bereitschaft mitbringen, zum Bundestrainer zu gehen und zu sagen: 'Trainer, ich kann mit der Entscheidung nicht leben, ich bin total deprimiert, lass mich bitte zu Hause. '





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