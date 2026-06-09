Der erfahrene Fußballprofi Matthis Steinborn, 37, verlässt den BFC Dynamo und tritt zum Hertha 03 Zehlendorf an. Gemeinsam mit Trainer Patrick Hinze strebt er den Aufstieg in die Oberliga an.

Matthias Steinborn ist ein Veteran des deutschen Fußballs, der trotz 37 Jahren noch immer voller Leidenschaft für das Spiel steht. Nach seiner erfolgreichen Amtszeit als Kapitän beim BFC Dynamo, der er erneut die Regionalliga aufstieg, hat er angekündigt, dass er in der kommenden Saison in einer Division unterhalb der 3.

Liga antreten wird. Sein neues Ziel ist die Regionalliga-Absteiger-Region des ehemaligen Hertha 03 Zehlendorf, der sich darauf vorbereitet, in der Oberliga zu spielen. Die Entscheidung, gemeinsam mit Trainer Patrick Hinze das Projekt zu verfolgen, habe ich nach sorgfältiger Überlegung getroffen und kann mich nicht anderweitig vorstellen





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