Der Gewichtheber Matthias Steiner erzählt im BR24Sport-Podcast Pizza & Pommes, wie er trotz einer Diabetes-Typ-1-Diagnose im Alter von 18 Jahren an die Weltspitze vordrang und 2008 in Peking Gold gewann.

Mit 18 Jahren verändert sich das Leben von Matthias Steiner innerhalb weniger Wochen. Der Gewichtheber trinkt bis zu acht Liter am Tag, verliert fünf Kilogramm und sieht plötzlich schlechter.

Die Diagnose: Diabetes Typ 1. Acht Jahre später gewinnt Steiner bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Gold. Bei "Pizza & Pommes", dem BR24Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel, erzählt Steiner, wie er trotz der Autoimmunerkrankung an die Weltspitze vordringen konnte.

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"Pizza & Pommes" – der BR24Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Die neue Folge mit Matthias Steiner können Sie jetzt in derFür den Leistungssportler Matthias Steiner war die Diagnose ein Schock: "Das kann doch gar nicht sein, ich bin sportlich, ich leb gesund und warum krieg ich sowas?

", habe er sich damals gefragt. Bei Diabetes Typ 1 zerstört das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Betroffene müssen deshalb Insulin zuführen. Machen sie das nicht, kann es schnell lebensgefährlich werden, erklärt Steiner drastisch: "Nach vier oder fünf Tagen ohne Insulin wäre ich tot.

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" An Anfang habe er sich schwergetan mit der Erkrankung, erinnert sich Steiner. Der Leistungssportler musste erst herausfinden, wie Insulin, Ernährung und die enorme Belastung beim Gewichtheben zusammenspielen. Wegen zu hoher oder zu niedriger Blutzuckerwerte habe er oft nicht an seine Leistungsgrenze gehen können, auch schlaflose Nächte gehörten dazu: "Da sind auch Wettkämpfe wirklich in die Hose gegangen, nur wegen des Diabetes Ich habe Nächte gehabt, schweißgebadet mit Unterzucker, weil ich es gar nicht in den Griff bekommen habe.

"Mut machte Steiner ein Leidensgenosse, der ebenfalls im Leistungssport aktiv war. Der britische Ruderer Steven Redgrave hatte bereits vier olympische Goldmedaillen gewonnen, als bei ihm Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. 2000 holte er in Sydney erneut Gold. Für Steiner reichte dieses Beispiel als Beweis, dass auch für ihn Spitzensport möglich ist: "Für mich war klar: Okay, wenn der viermal gesund Olympiasieger war und dann mit Typ 1 Diabetes trotzdem wieder Olympiasieger, dann geht das.

" Steiner gab also nicht auf und wurde bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen Siebter. Damals startete er noch in der Klasse bis 105 Kilogramm und musste regelmäßig Gewicht verlieren. Am Wettkampftag habe er noch in der Sauna gesessen, erinnert sich Steiner im Podcast. Danach traf Steiner eine weitreichende Entscheidung: Er wechselte ins Superschwergewicht und konnte damit rund 40 Kilogramm zunehmen.

Der siebte Platz habe ihm gezeigt, dass ihm nicht mehr viel zur Weltspitze fehle, oder wie Steiner es ausdrückt: "Du bist schon näher dran, du bist schon in der Rakete zum Mond.

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" Auch sein Diabetes ließ sich mit dem höheren Körpergewicht nach Steiners Erfahrung besser kontrollieren. Er musste nicht mehr hungern und konnte bei einer drohenden Unterzuckerung einfach essen ohne Gedanken ans Gewicht. Gleichzeitig trainierte er nach eigener Aussage täglich vier bis sechs Stunden mit der Hantel. Der Fleiß zahlte sich aus und Steiner krönte sich vier Jahre später in Peking zum Olympiasieger im Superschwergewicht.

Es war der Karrierehöhepunkt für den damals 25-jährigen Steiner, der sechs Jahre später seine Laufbahn beendete. Auch nach seiner aktiven Zeit machte er weiterhin Krafttraining. Zum Zeitpunkt seiner Diagnose im Jahr 2000 sei ihm davon noch abgeraten worden, erzählt Steiner. Heute trainiert er weiterhin regelmäßig.

Seine Erfahrung: Mehr Muskelmasse hilft ihm dabei, Zucker aus dem Blut aufzunehmen und seine Werte stabiler zu halten.

"Der Muskel ist einfach ein Zuckerfresser", beschreibt Steiner den Vorteil von Krafttraining. Für den heute 44-Jährigen ist und war der Sport deshalb weit mehr als der Weg zu seinem Olympiasieg. Bewegung und Krafttraining sind auch mehr als 25 Jahre nach seiner Diagnose ein fester Bestandteil seines Lebens mit Diabetes Typ 1.