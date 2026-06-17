Matthijs de Ligt bestätigt Romanze mit Model Amber Yuusef nach privaten Fotos aus Ibiza

Der Fußballstar Matthijs de Ligt hat eine Beziehung zu Model Amber Yuusef bestätigt, nachdem intime Fotos aus Ibiza auftauchten. De Ligt reagierte damit auf Gerüchte und Vorwürfe in sozialen Medien. Gleichzeitig gibt es neue Einblicke in seine getrennt lebende Ehe mit Annekee Molenaar.

Der niederländische Online-Kanal Reality FBI veröffentlichte Fotos aus Ibiza , die den Fußballspieler Matthijs de Ligt gemeinsam mit dem Model Amber Yuusef zeigen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Yuusef ihre Arme liebevoll um den Abwehrspieler legt, während auch er einen Arm um sie schlingt.

Beide lächeln in die Kamera. Augenzeugen berichten zudem von Küssen und innigen Umarmungen, wobei der Eindruck entstand, dass das Paar keine Heimlichkeit wünschte. Diese Szenen lösten in sozialen Netzwerken Spekulationen über eine mögliche Romanze aus. De Ligt reagierte schließlich selbst auf die Gerüchte, nachdem in sozialen Medien Vorwürfe laut wurden, Yuusef interessiere sich nur für seinen Ruhm und sein Geld.

Er erklärte, dass er normalerweise nicht auf solche Gerüchte reagiere, aber diesmal eine Ausnahme mache. Er wies darauf hin, dass heutzutage alles gefälscht werden könne und auch der besagte Screenshot gefälscht sei. Gleichzeitig bestätigte er, dass er und Amber Yuusef sich gerade besser kennenlernen und dies in Ruhe und privat tun möchten. Amber Yuusef ist keine unbekannte Person; bereits im vergangenen Jahr wurde sie laut Berichten mit Jobe Bellingham, dem Bruder von Real-Madrid-Star Jude Bellingham, in Verbindung gebracht.

De Ligt selbst war zuvor mit Annekee Molenaar verheiratet. Die beiden hatten sich im Juni 2024 das Ja-Wort gegeben, doch eine große Hochzeitsfeier wurde später abgesagt. Fans bemerkten zudem, dass Annekee ihren Instagram-Namen von De Ligt zurück zu Molenaar änderte. Während de Ligt noch beim FC Bayern München spielte, besuchte das Paar gemeinsam das Münchner Oktoberfest.

Als Trennungsgrund wurden unterschiedliche Lebensvorstellungen genannt, eine offizielle Trennungsbestätigung blieb jedoch aus. Die neuen Fotos und das Statement von de Ligt haben die Diskussionen über sein Privatleben erneut angeheizt und zeigen, wie schnell sich Gerüchte in der digitalen Welt verbreiten können





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