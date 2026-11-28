Flügelstürmer Matvei Michkov muss bei den Philadelphia Flyers auf unbestimmte Zeit pausieren, weil er gegen interne Mannschaftsregeln verstoßen hat. Das berichtet das Sportjournal.

Der russische NHL -Flügelstürmer Matvei Michkov wurde überraschend aus dem Aufgebot der Philadelphia Flyers für das anstehende Spiel gegen die Vancouver Canucks gestrichen. Der 21-jährige Angreifer durfte in der aktuellen Partie nicht aufs Eis, da er gegen interne Regeln der Mannschaft verstoßen hatte. Die genauen Umstände dieses Vergehens wurden von der Vereinsführung jedoch nicht öffentlich gemacht.

Interne Angelegenheit ohne weitere Details

Flugdirektor Dan Hilferty bestätigte vor dem Spiel lediglich, dass ein interner Fall vorlag. Er betonte, dass Michkov aufgrund dieser Angelegenheit nicht im Kader stehen werde. Auch Trainer Rick Tocchet verzichtete nach dem Match auf eine detaillierte Aufklärung. Er verwies darauf, dass die Angelegenheit intern geklärt sei und keine weiteren öffentlichen Kommentare erfolgen müssten. Die genaue Natur des Regelverstoßes bleibt somit im Dunkeln.

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Vorfall mit Nick Seeler und Medienberichte

Dieser Ausstand ist nicht das erste Anzeichen für Unruhen um den Spieler. Am neunten November war Michkov während eines Spiels mit Teamkollege Nick Seeler aneinandergeraten. Kurz darauf kursierten Berichte von Analyst Kevin Weekes, der auf Liga-Quellen verwies. Er spekuliert, dass interne Unstimmigkeiten und der schwierige Saisonstart der Flyers zu einem Wechsel führen könnten. General Manager Daniel Briere widersprach diesen Meldungen direkt.

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Sportliche Talfahrt trotz Führung in der Statistik

Trotz seiner Tabellenführung in der Torschützenliste zeigt sich der Russe bei den Flyers sportlich in einer Krise. Mit elf Toren und insgesamt zwanzig Punkten ist Michkov weiterhin der erfolgreichste Scorer des Teams. In den vergangenen elf Partien gelangen ihm jedoch nur ein einziges Tor. Gegen die Washington Capitals bei einer 3:7-Niederlage verbrachte er nur zwölf Minuten und neunzehn Sekunden auf dem Eis. Das war die kürzeste Einsatzzeit seiner gesamten Saison. In der Vorsaison war er mit sechzig drei Punkten der beste Rookie.

Kurzfristige Rückkehr im geplanten Zeitplan

Die Pause wird voraussichtlich nur von kurzer Dauer sein. Trainer Rick Tocchet erklärte am Spieltag, dass die Probleme behoben seien. Michkov soll bereits am kommenden Samstag im Spiel gegen die New York Islanders wieder zum Kader gehören. Der Verein und das Trainerteam setzen darauf, dass die interne Klärung den Weg für eine sofortige Wiederaufnahme des Spielbetriebs geebnet hat.