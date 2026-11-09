Mauerfall-Erfahrungen: Marianne Burkert-Eulitz über Schulzeit und Systemwechsel

Marianne Burkert-Eulitz berichtet von ihrer Jugend in Ost-Berlin. Die Grüne Politikerin schildert den Mauerfall 1989 und ihre schulische Laufbahn im Sozialismus.

Marianne Burkert-Eulitz, heute Bildungsexpertin der Partei Grüne im Berliner Abgeordnetenhaus, erinnert sich zurück an einen Wendepunkt der Geschichte. Die am 9. November 1989 sechzehnjährige Schülerin aus Berlin-Lichtenberg erlebte den Fall der Mauer als Befreiung. Der Zusammenbruch der DDR markierte das Ende einer als starr empfundenen Ära. Sie beschreibt die Zeit vor dem Sturz der Grenze als grau und langweilig. Viele Jugendliche hatten das Gefühl, dass sich das Leben bereits abzeichnete.

Schulalltag im System der DDR

Die 1972 in Lichtenberg geborene Marianne Burkert-Eulitz besuchte die 29. Polytechnische Oberschule Suche Bator in Berlin-Karlshorst. Der Wechsel von der 14. Oberschule Fritz Schmenkel geschah, weil sie nach besonderen Angeboten suchte. Chorklassen und Auslandsreisen nach Polen und Tschechien lockten die Schüler. Die offizielle Propaganda stand in deutlichem Widerspruch zur täglichen Wirklichkeit. Burkert-Eulitz gab an, dass sie systemangepasst agierte, um das Abitur zu erreichen. Nur etwa zehn Prozent des Jahrgangs durften die Oberstufe besuchen.

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Die Ehrgeizigkeit der Politikerin wurde bereits in der Grundschule deutlich. Sie erhielt fast nur Einsen und wurde jedes Jahr für gutes Lernen in der sozialistischen Schule ausgezeichnet. Ein einziger Fehler führte jedoch zu Hänseleien in der Klasse. Burkert-Eulitz beschreibt diese Reaktion als Mobbing gegen Streber. Die Erziehung zielte darauf ab, Funktionsfähigkeit über persönliches Wohlbefinden zu stellen. Interessen der Schülerinnen und Schüler blieben dabei oft unberücksichtigt.

Alternative Bildungswege und Pläne

Der Wunsch nach einem Jurastudium an der Humboldt Universität war früh ausgeprägt. Burkert-Eulitz plante ursprünglich, später Bürgermeisterin zu werden. Eine Bio-Chemie-Lehrerin regte an, im Ausland zu studieren. Dies führte zur Vorbereitung auf die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Walter Ulbricht in Halle. Die Mutter der jungen Schülerin lehnte diesen Plan entschieden ab. Stattdessen organisierte sie einen Platz an der Erweiterten Oberschule Friedrich Engels in Friedrichshain.

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Die Vorbereitung auf ein Studium in der Sowjetunion wurde abrupt unterbrochen. Der Umzug nach Halle fand kurz vor dem Mauerfall statt. Burkert-Eulitz kehrte schnell nach Berlin zurück. Der politische Wandel ermöglichte neue Bildungschancen. Die Abrechnung mit der Vergangenheit geschah nicht nur im Kopf, sondern durch konkrete Entscheidungen.

Wahrnehmung des Systemwechsels

Der 9. November 1989 wurde als große Befreiung erlebt. Die starren Strukturen der Partei und des Staates verloren ihre Wirkung. Burkert-Eulitz vergleicht das Gefühl damals mit einem Entkommen aus einer Sackgasse. Die offizielle Verlogenheit trat hinter die persönliche Freiheit zurück. Jugendliche hatten plötzlich die Möglichkeit, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Die vorherige Gewissheit über den weiteren Lebensweg zerfiel.

Die Erfahrungen in der Grundstufe prägten das Verhältnis zu Leistungen. Der Zwang zur Anpassung führte zu inneren Konflikten. Burkert-Eulitz nennt dies eine depressive Phase. Heute würde man dies als Eingrenzung und Fremdbestimmung beschreiben. Der Sturz der Mauer beendete diese Zwangslage. Die Rückkehr nach Berlin ermöglichte den Zugang zum Andreas-Gymnasium.

Nachwirkungen und politische Laufbahn

Die schulischen Weichenstellungen hatten langfristige Folgen. Burkert-Eulitz arbeitet heute im Berliner Abgeordnetenhaus. Ihre Position als Expertin basiert auf diesen persönlichen Erfahrungen. Der Wandel von der Schülerin zur Politikerin ist nachvollziehbar. Die politischen Entwicklungen in Ost-Berlin spiegeln sich wider. Die Erinnerungen an die 19. Polytechnische Oberschule bleiben relevant.

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Der Vergleich zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist zentral. Burkert-Eulitz thematisiert die zweigesichtige Erziehung offen. Die offizielle Seite der Schule unterschied sich vom privaten Leben. Dieser Widerspruch prägte die Generation der Jugendlichen. Der Fall der Mauer löste diese Spannungen auf. Die Befreiung empfanden viele als sofort spürbar.