Maurice Krattenmacher, ein offensiver Mittelfeldspieler, wechselt von Hertha BSC zu Elversberg in der 1. Bundesliga. Auch Wunschspieler Noah Darvich, ein ehemaliges Top-Talent des FC Barcelona, wechselt zu Elversberg. Beide Spieler verlassen Hertha, was die Transferpläne der Berliner erschwert.

Der nächste Abgang ist perfekt! Offensivspieler Maurice Krattenmacher (20) bleibt nicht in Berlin, wechselt stattdessen in die 1. Bundesliga zu Aufsteiger Elversberg . Für eine Saison von den Bayern ausgeliehen, startete stark.

Am Ende der Saison war Hertha-Trainer Stefan Leitl (48) mit den Trainingsleistungen des U20-Nationalspielers nicht ganz zufrieden, brachte ihn nur noch als Joker. Insgesamt kam Krattenmacher auf 25 Pflichtspieleinsätze für Hertha, erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Leitl hätte ihn gerne behalten, aber die Verhandlungen scheiterten. Krattenmacher versucht nun sein Glück in auch Wunschspieler Noah Darvich gab Hertha BSC einen Korb.

Er ist der zweite Spieler, den Hertha an den Aufsteiger verliert. Auch Wunschspieler Noah Darvich (19/Stuttgart) kann nicht wie erhofft ausgeliehen werden. Das einstige Top-Talent des FC Barcelona, das in der letzten Saison für die VfB-U21 in 29 Spielen 10 Tore erzielt und 6 Assists gegeben hat, wird wohl auch zu Elversberg wechseln. Scheint fast so, als ob Hertha nicht mehr diese Anziehungskraft wie früher besitzt.

Das erleichtert die Transferpläne nicht. Die Berliner suchen für die kommende Zweitligasaison einen Linksverteidiger, einen Abwehrspieler, einen Mittelstürmer und mindestens einen Flügelflitzer. Bislang wurde noch keine einzige Verstärkung verpflichtet





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