Maurice Krattenmacher wechselt von Bayern nach Elversberg, wird Bundesliga-Neuling

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Maurice Krattenmacher wechselt von Bayern nach Elversberg. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird Bundesliga-Neuling.

Dieses Top-Talent erfüllt sich seinen großen Traum von der Bundesliga ! Wie Transfer -Experte Fabrizio Romano am heutigen Donnerstagmittag berichtet, wechselt Maurice Krattenmacher (20) aus dem Nachwuchs des.

Noch heute soll der obligatorische Medizincheck stattfinden. Nach BILD-Informationen sind sich alle Parteien über den Wechsel des Mittelfeld-Juwels einig – die Bayern-Bosse sicherten sich bei dem Deal eine Rückkaufoption! Damit schafft Krattenmacher, der in der abgelaufenen Saison an den Zweitligisten Hertha BSC ausgeliehen war (25 Einsätze, 2 Tore), nun den Sprung in die höchste Spielklasse. Bei den Bayern war der deutsche U20-Nationalspieler (12 Länderspiele) bisher noch nicht bei den Profis zum Einsatz gekommen.

Krattenmacher durfte nach seinem Leih-Jahr in Ulm (33 Spiele) im Juni 2025 mit dem Team von Double-Trainer Vincent Kompany (40) zur Klub-WM in die USA fliegen. Zweimal stand er in der Vorrunde des Fifa-Turniers im Star-Kader. Dann reiste er aus dem Bayern-Camp in Orlando (Florida) ab, um nach Berlin zu wechseln. Nach seiner Rückkehr nach München klopfte jetzt der Bundesliga-Neuling an.

Seit Tagen kursierte der Name Krattenmacher durch Elversberg. Jetzt tütete der Aufsteiger den Deal ein! Nach BILD-Informationen soll das Top-Talent eine wichtige Rolle im Team von Erfolgscoach Vincent Wagner (40) spielen. Er soll Bambasé Conté (22) ersetzen, der nach seiner Leihe zur TSG Hoffenheim zurückkehrt.

Sportdirektor Christian Weber (42) sucht entwicklungsfähige Spieler, die aber auch schon die Qualität für die Bundesliga haben. Den Schritt traut Elversberg Krattenmacher zu, den der deutsche Rekordmeister 2024 nach sieben Jahren in Unterhaching geholt und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet hatte





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