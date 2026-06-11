Maurice Krattenmacher wechselt von Bayern nach SV Elversberg

Transfer-Insider Fabrizio Romano confirmed that Maurice Krattenmacher, a talented young player from Bayern's youth academy, has agreed to join Bundesliga newcomer SV Elversberg. The medical check-up is scheduled for Thursday. The transfer is expected to be finalized soon, with all parties involved showing unity. The FC Bayern secured a buyback clause for Krattenmacher, indicating their interest in bringing him back in the future. The 20-year-old midfielder gained valuable experience as a loan player at Hertha BSC last season, where he made 25 appearances and scored two goals. He has yet to make his Bundesliga debut for Bayern.

Der nächste Karriereschritt für ein Bayern -Juwel ist offenbar perfekt! Laut Transfer -Insider Fabrizio Romano schließt sich Maurice Krattenmacher (20) dem Bundesliga -Aufsteiger SV Elversberg an. Der Medizincheck soll noch am Donnerstag über die Bühne gehen.

Nach BILD-Informationen herrscht zwischen allen Beteiligten Einigkeit über den Transfer. Besonders interessant: Der FC Bayern ließ sich eine Rückkaufklausel sichern. Für Krattenmacher bedeutet der Wechsel den Sprung ins deutsche Oberhaus. In der vergangenen Saison sammelte der offensive Mittelfeldspieler als Leihgabe bei Hertha BSC Spielpraxis und kam in der 2.

Liga auf 25 Einsätze sowie zwei Treffer. Für die Profis des deutschen Rekordmeisters lief der U20-Nationalspieler bislang noch nicht auf. Bereits im Sommer 2025 durfte Krattenmacher nach seiner erfolgreichen Leihstation in Ulm inklusive 33 Einsätzen mit der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany (40) zur Klub-WM in die USA reisen. In der Gruppenphase gehörte er zweimal zum Kader des Münchner Star-Ensembles.

Anschließend verließ er das Teamquartier in Orlando und schloss sich für die Saison Hertha BSC an. Nun führt sein Weg in die Bundesliga. In Elversberg wurde sein Name bereits seit mehreren Tagen gehandelt, jetzt ist der Transfer offenbar abgeschlossen. Nach BILD-Informationen planen die Saarländer fest mit dem 20-Jährigen.

Krattenmacher soll die Lücke schließen, die durch die Rückkehr von Bambasé Conté (22) zur TSG Hoffenheim entsteht. Sportdirektor Christian Weber (42) setzt gezielt auf entwicklungsfähige Profis mit Bundesliga-Potenzial. Genau dieses Profil erfüllt Krattenmacher, den Bayern 2024 nach sieben Jahren von Unterhaching verpflichtete und bis 2028 an den Klub band. Nun ist für ihn doch schon früher Schluss in München.

Möglicherweise bleibt es nicht bei einem Abgang aus dem Münchner Nachwuchsbereich. Laut einem Bericht von „Sky“ arbeitet der FC Fulham an einer festen Verpflichtung von Jonah Kusi Asare (18), dessen Vertrag in München noch bis 2027 läuft. Der schwedische Angreifer war bereits in der vergangenen Spielzeit an den Premier-League-Klub verliehen und kam dort auf zehn Einsätze. Die Leihgebühr soll bei rund vier Millionen Euro gelegen haben.

Foto: picture alliance/Pressefoto Ulmer Jetzt bereiten die Engländer offenbar das nächste Angebot vor. Dem Bericht zufolge soll die Offerte allerdings unter der zuvor vereinbarten Kaufoption liegen. Fulham hofft dennoch auf eine Einigung, denn der Klub würde den jungen Stürmer, der unter Kompany bereits zwei Profi-Einsätze absolvierte, gerne dauerhaft behalten





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