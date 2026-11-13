Mauricio Pochettino wechselt als neuer Trainer zu Manchester United

Nach emotionaler Abschiedsspeech verlässt Mauricio Pochettino den US-Verband. Manchester United zahlt neun Millionen Euro Ablöse für den neuen Nationaltrainer.

Mauricio Pochettino hat seine Amtszeit als Nationaltrainer der US-amerikanischen Herren-Fußballnationalmannschaft offiziell beendet, um die Position des Cheftrainers beim Premier-League-Klub Manchester United zu übernehmen. Die emotionale Pressekonferenz am Freitagmorgen markierte das Ende einer kurzen, aber intensiven Phase unter der Führung des 54-jährigen Argentinier. Bereits am Vortag war der Wechsel offiziell bekannt gegeben worden, womit feststand, dass Pochettino nicht zur anstehenden Partie am Samstag gegen Haiti an der Seitenlinie stehen würde.

Emotionale Abschiedsrunde in den USA

Die Zeremonie diente als feierliche Verabschiedung von Pochettinos Rolle im amerikanischen Fußball. Der 54-Jährige zeigte deutliche Rührung, als er über seine Zeit in den USA sprach und betonte, wie schwer ihm der Entschluss gefallen sei. "Wir haben hier eine Menge gelernt, von diesem Land mit diesen großartigen Menschen", sagte er, bevor seine Stimme brach und Tränen in seinen Augen standen. Cindy Parlow Cone, die Präsidentin des US-Verbandes und ehemalige Fußballspielerin, tröstete den Trainer, indem sie ihm tröstend auf den Rücken klopfte und ihn bei dieser schwierigen Transition unterstützte.

Also read Michael Carrick entlassen: Mauricio Pochettino soll neuer Trainer bei Manchester United werden

Pochettino bezeichnete den Wechsel zu den Red Devils als eine der schwierigsten Entscheidungen seiner gesamten Karriere. Trotz der kurzen Amtszeit, die er im September 2024 angetreten hatte, prägte er die Nationalmannschaft maßgeblich. Besonders bemerkenswert ist, dass er zuvor kurz vor diesem Wechsel einen langfristigen Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2030 unterschrieben hatte. Er erklärte, dass solche einzigartigen beruflichen Chancen im Leben nicht allzu häufig auftreten und der Verband das Verständnis für seine Entscheidung habe.

Hintergrund und Ablauf des Trainerwechsels

Der Übergang von der US-Nationalmannschaft zu Manchester United ist durch konkrete finanzielle und administrative Details geregelt. Manchester United hat eine Ablösesumme in Höhe von rund neun Millionen Euro an den US-Fußballverband gezahlt, um sich die Dienste von Pochettino und seinem gesamten Trainerstab zu sichern. Der englische Traditionsclub bestätigte in einer offiziellen Mitteilung, dass eine Vereinbarung mit dem Verband getroffen wurde.

Advertisement

Diese Vereinbarung sieht vor, dass Pochettino und sein Team nach Erfüllung ihrer verbliebenen Aufgaben bei der US-Herren-Nationalmannschaft vorzeitig freigestellt werden. Die rechtliche Grundlage für seinen Vertrag bei Manchester United gilt ab dem 18. November, was den formalen Stichtpunkt für seinen offiziellen Start in Premier League darstellt. Diese klaren Termine sorgen für Transparenz in der Übergangsphase zwischen der nationalen und der Vereinsverantwortung.

Professioneller Hintergrund und Vereinslaufbahn

Mauricio Pochettino kommt mit einem exzellenten Ruf in die English Premier League. Sein Profil ist vor allem durch seine erfolgreiche Zeit bei Tottenham Hotspur geprägt, wo er von 2014 bis 2019 als Trainer tätig war. In dieser Phase konnte er sich als einer der strategisch klügsten und populärsten Manager des englischen Fußballs etablieren. Die Verbindung zwischen seiner Methode und den ambitionierten Zielen von Manchester United scheint der Haupttreiber für diese Verpflichtung zu sein.

Nach seiner Amtszeit in London wechselte Pochettino weiter zu Paris St-Germain, ehe er die Führung bei Chelsea übernahm. Diese Stationen festigten seinen internationalen Status als Trainer von Weltrang. Manchester United sucht mit dieser Verpflichtung nach Stabilität und Taktikdisziplin, Eigenschaften, die Pochettino in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt hat. Die Kombination aus seiner Erfahrung im internationalen Geschäft und seinem aktuellen Momentum macht ihn zur zentralen Figur für die Zukunft des Klubs.

Auswirkungen auf den US-Fußball und die Zukunft

Der Weggang von Pochettino hinterlässt eine große Lücke im US-amerikanischen Fußballsystem. Seine kurze Amtszeit fiel in eine kritische Phase der Neuausrichtung nach der Heim-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer. Unter seiner Leitung hatte die Nationalmannschaft neue Impulse erhalten, die nun auf einen neuen Cheftrainer treffen müssen. Die Struktur, die er aufgebaut hat, bleibt bestehen, aber die taktische Ausrichtung wird sich aufgrund des Personalwechsels zwangsläufig ändern.

Advertisement

Für die Fans der US-Nationalmannschaft bleibt zu beobachten, wer als Nachfolger in Frage kommt. Cindy Parlow Cone und der Verband müssen nun schnell handeln, um die Kontinuität im Team zu gewährleisten. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf Manchester United, wo Pochettino ab November die Verantwortung trägt. Die Medien beobachten beide Seiten aufmerksam, da dieser Wechsel nicht nur sportliche, sondern auch kommerzielle und strategische Dimensionen hat. Die nächsten Monate werden zeigen, wie erfolgreich Pochettino seine neue Herausforderung in England meistert und wie sich der US-Fußball ohne ihn entwickelt.