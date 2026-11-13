Mauricio Pochettino wird neuer Cheftrainer bei Manchester United

Manchester United verpflichtet Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer. Der Argentinier übernimmt das Team aus dem Abstiegskampf und hat einen Vertrag bis 2029.

Manchester United hat den Trainerwechsel an der Spitze offiziell bekannt gegeben. Ein Tag nach der Entlassung von Michael Carrick stellte der englische Spitzenklub Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer vor. Der 54-jährige Argentinier kehrt damit in die Premier League zurück und soll den abstiegsbedrohten Traditionsverein retten.

Pochettino wechselt von USA-Team zu ManUnited

Mauricio Pochettino übernimmt die Position bei Manchester United, nachdem der Verein mit dem US-Fußballverband eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat. Der neue Trainer und sein Stab wurden nach Erfüllung ihrer Aufgaben bei der US-Herren-Nationalmannschaft freigestellt. Die anstehenden Länderspiele wird er dennoch mit der Mannschaft absolvieren. Die USA treten am Samstag und am Dienstag in zwei Spielen gegen Haiti an. Der ehemalige Trainer der US-Nationalmannschaft hatte das Team bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land erfolgreich ins Achtelfinale geführt.

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Vertrag bis 2029 und frühere Premier League Erfahrung

Pochettino hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Am 18. November wird er dann bei Manchester United erwartet, um dort seine neue Aufgabe als Cheftrainer anzutreten. Der Argentinier zählt seit Beginn der Krise im Verein zum engsten Kreis der Trainerkandidaten. Er kennt die englische Liga bestens und trainierte in der Premier League bereits den FC Southampton, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea. Manchester United betont in einer Mitteilung, dass Pochettino in verschiedenen Ligen konstant auf höchstem Niveau gespielt habe.

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Auslöser und Vorgeschichte der Entlassung von Carrick

Pochettino steht vor einer enormen Herausforderung, da er die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz übernimmt. Mit nur einem Sieg aus zehn Spielen hatte der 20-malige Meister den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hingelegt. Nach dem 4:4-Unentschieden gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag befand sich United auf dem 18. Tabellenplatz. Michael Carrick hatte die Mannschaft erst im Januar übernommen und sie in die Champions League zurückgeführt. Er hatte im Mai einen Vertrag bis 2028 bekommen, dann folgte der Absturz und schließlich die Entlassung.

Auswirkungen und Perspektiven für die Zukunft

Jetzt heuert der Straucheln Riese Manchester United an, um die sportliche Wende einzuleiten. Die Erwartungshaltung ist hoch, da der Verein nach der turbulenten Vergangenheit nach Stabilität sucht. Pochettinos Erfahrung in der Premier League gilt als Schlüsselfaktor für die Bewältigung der aktuellen Krise. Die Fans und das Management hoffen auf eine sofortige Verbesserung der Leistungen, da der Abstand zu den sicheren Platzierungen immer geringer wird. Die nächsten Wochen unter Pochettino werden entscheidend für die weitere Saisonverlauf sein.