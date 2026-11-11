Mauro Icardi: Anzeige wegen Vorwürfen gegen Tochter Francesca

Wanda Nara erstattet Strafanzeige gegen Mauro Icardi. Die Staatsanwaltschaft Tigre ermittelt wegen Körperverletzung nach schweren Vorwürfen der gemeinsamen Tochter.

Der frühere Fußballstar Mauro Icardi steht im Zentrum einer schweren rechtlichen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau Wanda Nara. Die 39-Jährige hat bei den Behörden in Argentinien Strafanzeige gegen den 33 Jahre alten Ex-Stürmer erstattet, nachdem ihre gemeinsame Tochter Francesca schwere Vorwürfe geäußert hatte. Der Fall eskalierte dramatisch, als die Nachricht von möglicher Gewalt innerhalb der Familie öffentlich wurde und sofort rechtliche Schritte zur Folge hatte.

Schwere Vorwürfe der Tochter Francesca

Laut Angaben des Senders América TV schrieb die Tochter Francesca ihrer Mutter am vergangenen Freitag eine erschütternde Nachricht. Darin heißt es wörtlich: "Papa hat mich geschlagen. Ich habe Angst." Diese Aussage ist der Auslöser für das gesamte weitere Vorgehen der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Die Äußerungen deuten auf eine akute Gefährdungssituation hin, die sofortiges Handeln erforderte.

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Vor dem Erhalt dieser Nachricht soll Mauro Icardi seine Tochter aus der Schule abgeholt haben. Dies geschah angeblich zu einem Zeitpunkt, zu dem Francesca mitten in einer Prüfungsaufgabe befand. Die Art und Weise der Abholung sowie die folgenden Ereignisse führen nun zu einer strafrechtlichen Untersuchung der Handlungen des ehemaligen Profisportlers.

Eskalation vor dem Wohnsitz und Polizeieinsatz

Als Wanda Nara die Nachricht ihrer Tochter erhielt, brach sie umgehend ihre Dreharbeiten zur Kochshow "MasterChef Celebrity" ab. Sie fuhr direkt zum Wohnsitz von Mauro Icardi, um die Situation zu klären und ihre Tochter zu schützen. Dort kam es laut Berichten zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Parteien vor dem Haus.

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Die Lage spitzte sich so sehr zu, dass nicht nur der private Sicherheitsdienst alarmiert wurde, sondern auch die örtliche Polizei ausrückte. Während der Konfrontation soll Mauro Icardi sich geweigert haben, mit den Beamten zu sprechen oder die fragliche SMS-Nachricht vorzuzeigen. Dieses Verhalten wird nun Teil der Ermittlungen sein, da es die Kooperationsbereitschaft des Beschuldigten betrifft.

In der Folge verließ Wanda Nara das Anwesen gemeinsam mit ihren beiden gemeinsamen Töchtern, Francesca und Isabella. Sie suchten daraufhin Schutz und Sicherheit an einem anderen Ort. Erst nach diesem Vorfall und der Sicherung der Kinder durch die Mutter erfolgte die offizielle Erstattung der Strafanzeige bei den zuständigen Stellen.

Rechtliche Schritte der Staatsanwaltschaft Tigre

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft in Tigre ein formelles Verfahren wegen Körperverletzung gegen Mauro Icardi eingeleitet. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der juristischen Aufarbeitung des Vorfalls. Der 33-Jährige bestreitet die schwerwiegenden Vorwürfe jedoch kategorisch und weist jede Schuld von sich.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlichte er eine Stellungnahme über seine Anwälte. Darin betonen seine Verteidiger, dass Mauro Icardi seine Tochter niemals geschlagen habe. Als Beleg führen sie den Bericht des Rettungsdienstes an, der Francesca medizinisch behandelt hat. In diesem Dokument sei eindeutig festgehalten, dass keine Verletzungen festgestellt wurden.

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Diese widersprüchlichen Darstellungen - die Aussage des Kindes versus der medizinische Befund - bilden das Kernproblem der aktuellen Ermittlungen. Die Justiz muss nun klären, ob die Vorwürfe der Tochter gerechtfertigt waren oder ob andere Umstände vorlagen. Der Fall bleibt hochsensibel, da Minderjährige betroffen sind.

Hintergrund des Scheidungskriegs und aktuelle Auflagen

Dieser Vorfall ist die neueste Episode in einem langjährigen und öffentlichen Scheidungskrieg zwischen Mauro Icardi und Wanda Nara. Schon im Sommer 2024 reichte Nara die Scheidung ein. Dem war ein jahrelanges Ehe-Drama vorausgegangen, das von Untreuevorwürfen, öffentlichen Instagram-Konflikten und ständigen Wechseln zwischen Trennung und Versöhnung geprägt war.

Erst im Oktober wurde die Scheidung dann rechtskräftig. Trotz der rechtlichen Trennung bleiben die Konflikte um die Kinder und die Vergangenheit bestehen. Die aktuelle Anzeige verschärft diese Spannungen erheblich und führt zu neuen gerichtlichen Eingriffen in das Leben der Beteiligten.

Bislang gibt es keinen Haftbefehl gegen Icardi, wie die Verteidigung ausdrücklich betonte. Allerdings hat das Gericht für den Fußballer ein 45-tägiges Näherungs- und Kontaktverbot gegenüber seiner Tochter verhängt. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Kinder und unterscheidet sich deutlich von einer Inhaftierung, lässt aber die Schwere der Vorwürfe erkennen.