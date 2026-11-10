Mauro Icardi: Vorwürfe der Körperverletzung gegen Stürmer nach Vorfall mit Tochter

Gegen den argentinischen Stürmer Mauro Icardi wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Ein Gericht verhängte ein vorläufiges Kontaktverbot für 45 Tage.

Gegen den argentinischen Stürmer Mauro Icardi (33) werden schwere Vorwürfe erhoben. Ihm wird vorgeworfen, seine eigene elfjährige Tochter geschlagen und eingesperrt zu haben. Seine Ex-Frau Wanda Nara (39) erstattete daraufhin Strafanzeige, und die argentinische Justiz ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Laut argentinischen Medienberichten soll sich der Vorfall in Nordelta bei Buenos Aires ereignet haben. Die gemeinsame Tochter soll ihrer Mutter per Computer eine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten haben. Darin soll sie geschrieben haben: 'Papa hat mich geschlagen. Ich habe Angst.'

Also read Panther-Stürmer Philipp Krauß hat sich in der Länderspielpause verlobt

Mutter unterbrach Dreharbeiten nach Hilferuf der Tochter

Wanda Nara unterbrach nach dem Hilferuf die Dreharbeiten zur argentinischen Ausgabe von MasterChef und fuhr zum Haus ihres Ex-Mannes. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der schließlich auch die Polizei und ein Rettungswagen anrückten.

Berichten zufolge soll sich Mauro Icardi geweigert haben, mit den Beamten zu sprechen. Außerdem soll er den Computer nicht herausgegeben haben, über den die Tochter die Nachricht verschickt haben soll. Diese Angaben beruhen auf argentinischen Medienberichten.

Advertisement

Gericht verhängt 45 Tage Kontaktverbot gegen Stürmer

Ein argentinisches Gericht hat gegen Mauro Icardi ein vorläufiges Kontakt- und Annäherungsverbot für 45 Tage verhängt. Der 33-Jährige darf sich seiner Tochter nicht auf weniger als 100 Meter nähern.

Zusätzlich ist jeglicher Kontakt zur Tochter über Telefon, Nachrichten oder soziale Medien untersagt. Das Verbot betrifft damit alle Kommunikationswege, nicht nur persönliche Begegnungen.

Icardi-Anwälte bestreiten Vorwürfe vehement

Mauro Icardi bestreitet die Vorwürfe nach Angaben seiner Anwälte vehement. In einer Erklärung in den sozialen Medien stellte die Verteidigung klar, dass er seine Tochter niemals geschlagen habe.

Die Anwälte verwiesen zudem auf einen Bericht des Rettungsdienstes, wonach keine Verletzungen festgestellt worden seien. Außerdem wiesen sie Berichte über eine angebliche Festnahme zurück und betonten, dass kein Haftbefehl gegen den Fußballer vorliege.

Advertisement

Das Kontaktverbot bleibt von diesen Einwänden allerdings unberührt. Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe, die Maßnahme des Gerichts gilt weiterhin.

Ermittlungen zur Misshandlung der Tochter dauern an

Die Ermittlungen dauern an. Ob die Tochter tatsächlich misshandelt wurde, ist bislang ungeklärt.

Bis zum Ablauf der 45 Tage gilt das Verbot, sich der Tochter auf weniger als 100 Meter zu nähern. Die argentinische Justiz prüft den Verdacht der Körperverletzung weiter, nachdem Wanda Nara Strafanzeige erstattet hat.