Nach der Niederlage gegen Mainz 05 wird Mauro Lustrinelli mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer von Union Berlin freigestellt, ebenso wie seine Co-Trainer. Manager Horst Heldt bleibt bis Saisonende im Amt.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Mauro Lustrinelli muss nach einer Niederlage gegen den FSV Mainz 05 und Trainer Urs Fischer bei Union gehen.

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“ Urs Fischer fand noch auf dem Podium der Pressekonferenz tröstende Worte für Mauro Lustrinelli. Gerade hatte der Trainer des FSV Mainz 05 mit 2:1 gegen seinen Schweizer Landsmann und früheren Co-Trainer gewonnen, da richtete er ihn vor den Augen der Öffentlichkeit auf. Eine kurze Umarmung, ein klein wenig Menschlichkeit. Das Schicksal des Trainers desWo genau Horst Heldt oder Dirk Zingler in dem Moment waren, ist nicht bekannt.