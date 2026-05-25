Der Schweizer Trainer wird seine erste Station im deutschen Oberhaus annehmen und seine Familie bleibt zunächst in der Heimat am Thunersee.

Für Mauro Lustrinelli beginnt bei Union Berlin ein neues Kapitel. Der Schweizer Trainer wird seine erste Station im deutschen Oberhaus annehmen und seine Familie bleibt zunächst in der Heimat am Thunersee.

Lustrinelli ist mit seiner Frau Christina und den beiden Söhnen Luca und Ivan verheiratet. Die Familie lebt im nahegelegenen Steffisburg, wo die Söhne ihre Ausbildung absolvieren. Luca macht eine Ausbildung zum Automobilfachmann und Ivan eine Lehre zum Landschaftsgärtner. Der Bundesliga-Wechsel wird für die Familie vor allem zur Fernbeziehung, da spontane Besuche bei Union Berlin deutlich schwieriger werden.

Lustrinelli wird seinen neuen Job bei Union Berlin mit dem Trainingsstart am 29. Juni beginnen. Seine Frau wird pendeln, ähnlich wie es bei Urs Fischer der Fall war. Der neue Union-Coach wird seine Familie in eine ähnliche Richtung gehen wie sein Vorgänger.

Für Lustrinelli wird der Wechsel nach Berlin eine große Umstellung sein, sowohl privat als auch beruflich. Die rund 1000 Kilometer zwischen Berlin und dem Berner Oberland werden eine Herausforderung für die Familie sein. Lustrinelli ist sich bewusst, dass der Wechsel eine große Veränderung für seine Familie bedeutet und dass er sich auf die Herausforderungen einstellen muss. Der neue Trainer wird sich bemühen, seine Familie so schnell wie möglich wieder zusammenzubringen und die Entfernung zwischen ihnen zu minimieren.

Lustrinelli hofft, dass die Familie bald wieder zusammen sein kann und dass die Entfernung zwischen ihnen nicht zu groß wird. Der neue Trainer wird sich bemühen, die Entfernung zwischen seiner Familie und ihm selbst zu minimieren und die Zeit mit seiner Familie zu nutzen.

Der Wechsel nach Berlin wird eine große Herausforderung für Lustrinelli und seine Familie sein, aber der neue Trainer ist sich bewusst, dass er sich auf die Herausforderungen einstellen muss und dass er sich bemühen wird, die Entfernung zwischen seiner Familie und ihm selbst zu minimieren. Der neue Trainer wird sich bemühen, die Zeit mit seiner Familie zu nutzen und die Entfernung zwischen ihnen zu minimieren.

Lustrinelli hofft, dass die Familie bald wieder zusammen sein kann und dass die Entfernung zwischen ihnen nicht zu groß wird. Der neue Trainer wird sich bemühen, die Zeit mit seiner Familie zu nutzen und die Entfernung zwischen ihnen zu minimieren.

Der Wechsel nach Berlin wird eine große Herausforderung für Lustrinelli und seine Familie sein, aber der neue Trainer ist sich bewusst, dass er sich auf die Herausforderungen einstellen muss und dass er sich bemühen wird, die Entfernung zwischen seiner Familie und ihm selbst zu minimieren. Der neue Trainer wird sich bemühen, die Zeit mit seiner Familie zu nutzen und die Entfernung zwischen ihnen zu minimieren





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