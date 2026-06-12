Union Berlins neuer Trainer Mauro Lustrinelli verfolgt einen doppelten Auftrag: Erfolg mit modernem Spiel und die Förderung junger Talente. Ein ehemaliger Spieler aus Thun berichtet von Lustrinellis einzigartigem Ansatz, der auf Vertrauen, menschlicher Nähe und individueller Freiheit basiert - und warum dieser Weg Union Berlins Nachwuchsspielern die beste Chance auf den Durchbruch in die Bundesliga bietet.

Union Berlin s neuer Trainer Mauro Lustrinelli steht vor einer anspruchsvollen Ambition: Er möchte nicht nur einen erfolgreichen und modernen Spielstil etablieren, sondern auch junge Talente systematisch zu Bundesliga -Spielern entwickeln.

Laut Vereinspräsident Dirk Zingler besitzen aktuell elf Nachwuchsspieler, darunter Dmytro Bogdanov (19) und Linus Güther (16), das Potenzial für die Startelf. Um zu verstehen, wie Lustrinelli mit jungen Akteuren arbeitet, gibt Janis Ueltschi (27), ein ehemaliger Jugendspieler des FC Thun, Einblicke. Ueltschi spielte ein Jahr lang unter Lustrinelli in der U18 und beschreibt ihn als einen Trainer, der nicht nur fußballerische, sondern auch menschliche Werte vermittelte.

Er sei darauf fokussiert gewesen, die Spieler individuell abzuholen, auch in schwierigen Phasen, und habe ihnen vertraut, solange die sportliche Leistung gestimmt habe. Dieser vertrauensvolle Ansatz zeigte sich auch im täglichen Leben: Junge Spieler durften nachmittags am See entspannen oder sogar bei McDonald's essen - eine Taktik, die Lustrinelli aus eigener Erfahrung rechtfertigte.

Er habe selbst nach einem Besuch bei McDonald's in einem Spiel drei Tore erzielt, weswegen ihm wichtig sei, dass sich die Spieler wohlfühlen und nicht zu etwas Gezwungenes gezwungen werden. In Thun setzte Lustrinelli diesen Ansatz konsequent um und integrierte Nachwuchstalente fest in den Kader. Ein herausragendes Beispiel ist Ethan Meichtry (20), der mit einem entscheidenden Tor den Aufstieg in die erste Liga sicherte.

Ueltschi betont, dass Lustrinelli die jungen Spieler nicht nur aushelfen ließ, sondern ihnen eine wichtige Rolle gab und auf Kontinuität setzte. Für Union Berlin bedeutet dieser Weg eine historische Chance: Die Tür zur Bundesliga ist für die eigenen Talente so weit offen wie nie. Nun liegt es an den Spielern selbst, mit Selbstbewusstsein hindurchzugehen und die Möglichkeit zu nutzen, unter einem Trainer zu reifen, der Vertrauen, Freiheit und menschliche Nähe mit sportlichem Ehrgeiz verbindet





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