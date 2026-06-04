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Mauro Lustrinelli: Der neue Trainer von Union Berlin

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Mauro Lustrinelli: Der neue Trainer von Union Berlin
Mauro LustrinelliUnion BerlinFC Thun
📆04/06/2026 07:10:00
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Andres Gerber, Präsident des FC Thun, spricht über den neuen Trainer Mauro Lustrinelli und seine Erfahrungen mit ihm als Spieler und Trainer.

Andres Gerber , Präsident des FC Thun, spricht über den neuen Trainer Mauro Lustrinelli , der gerade mit dem FC Thun Schweizer Meister geworden ist. Lustrinelli soll nun Union Berlin zum Erfolg führen.

Gerber kennt Lustrinelli seit seiner Spielerzeit bei Thun und verrät, wie er ihn als Spieler wahrgenommen hat und wie sich Lustrinelli in den letzten Jahren verändert hat. Gerber beschreibt Lustrinelli als ein Schlitzohr, das immer an der Grenze zum Abseits war, aber ein gutes Näschen hatte und immer mal wieder versuchte, Elfmeter zu schießen. Als Trainer sei Lustrinelli jedoch unglaublich gereift und habe seine Verantwortung wahrnehmen. Er sei ein gescheites Haus, der Charme habe und immer gut gekleidet sei.

Gerber ist sich sicher, dass Lustrinelli Union Berlin zum Erfolg führen wird, aber auch dass er nicht einfach klein beigeben wird

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