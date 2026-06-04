Mauro Lustrinelli: Der neue Trainer von Union Berlin

Andres Gerber, Präsident des FC Thun, spricht über den neuen Trainer Mauro Lustrinelli und seine Erfahrungen mit ihm als Spieler und Trainer.

Andres Gerber , Präsident des FC Thun, spricht über den neuen Trainer Mauro Lustrinelli , der gerade mit dem FC Thun Schweizer Meister geworden ist. Lustrinelli soll nun Union Berlin zum Erfolg führen.

Gerber kennt Lustrinelli seit seiner Spielerzeit bei Thun und verrät, wie er ihn als Spieler wahrgenommen hat und wie sich Lustrinelli in den letzten Jahren verändert hat. Gerber beschreibt Lustrinelli als ein Schlitzohr, das immer an der Grenze zum Abseits war, aber ein gutes Näschen hatte und immer mal wieder versuchte, Elfmeter zu schießen. Als Trainer sei Lustrinelli jedoch unglaublich gereift und habe seine Verantwortung wahrnehmen. Er sei ein gescheites Haus, der Charme habe und immer gut gekleidet sei.

Gerber ist sich sicher, dass Lustrinelli Union Berlin zum Erfolg führen wird, aber auch dass er nicht einfach klein beigeben wird





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mauro Lustrinelli Union Berlin FC Thun Schweizer Meister Trainer Spieler Andres Gerber

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dante wird neuer Trainer der Bayern-Amateure - Start als Chefcoach in der RegionalligaDer ehemalige Bayern-Innenverteidiger Dante übernimmt die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Er folgt auf Holger Seitz und bringt frische Impulse für die Talentförderung am Campus.

Read more »

(CLUB) Union Berlins neuer Trainer Mauro Lustrinelli: Akzente setzenDer neue Schweizer Trainer Mauro Lustrinelli weckt bei Union Berlin Erinnerungen an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit. Dabei hat der Meistercoach des FC Thun bis auf seine Nationalität nur wenig mit Urs Fischer gemein.

Read more »

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte habenElon Musk soll nach Börsengang der größte Vermögenswert der Geschichte haben. Das Unternehmen SpaceX soll mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar eine Gesamtbewertung von nahezu 1,765 Billionen Dollar anstreben.

Read more »

Vom Land der Dichter zur Nation der Mindeststandards: Der Irrweg der Niveauabsenkung in SchulenSeit Jahren verfehlen immer mehr Schüler grundlegende Bildungsstandards. Klar ist: Hohe Bildungsausgaben allein garantieren keinen Lernerfolg. Es gäbe da eine Alternative.

Read more »