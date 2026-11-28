Mauro Lustrinelli wird nach 13 Spielen als Trainer des 1. FC Union Berlin freigestellt. Geschäftsführer Horst Heldt verlässt den Verein nach Saisonende aufgrund der sportlichen Krise und des Abstiegsplatzes.

Der 1. FC Union Berlin hat nach katastrophalen Ergebnissen die Konsequenzen gezogen und Trainer Mauro Lustrinelli nach nur 13 Pflichtspielen in der aktuellen Saison freigestellt. Die Vereinsführung um Präsident Dirk Zingler hat diese Entscheidung aufgrund der ausbleibenden sportlichen Entwicklung und der drohenden Gefährdung des Klassenerhalts in der Bundesliga getroffen. Mit nur sieben Punkten belegt die Mannschaft derzeit einen direkten Platz in der Abstiegszone.

Kritische Lage und sportlicher Wandel

Die Entlassung von Mauro Lustrinelli erfolgt, nachdem die Defensive der Berliner ihre gewohnte Stabilität eingebüßt hat und die offensive Kraft nicht die erwarteten Impulse lieferte. Der Schweizer Trainer hatte im Sommer sein Amt von Marie-Louise Eta übernommen und sollte einen spielerischen Wandel einleiten, weg vom defensiv geprägten Union-Fußball hin zu einer aktiveren Spielweise in einer Viererkette. Diese Umstellung ging jedoch komplett nach hinten los und gefährdete die sportlichen Ziele des Vereins massiv.

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Präsident Dirk Zingler erklärte am Abend öffentlich den Schritt und betonte, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse nicht den Anforderungen entsprechen. Ein direkter Nachfolger für Lustrinelli steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zingler verwies darauf, dass nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit festgestellt werden müsse, dass die aktuelle Situation den Klassenerhalt bedroht. Die Geduld der Vereinsführung war trotz vorheriger Zusicherungen aufgebraucht.

Verantwortlichkeiten und personelle Kritik

Neben der sportlichen Leistung wird auch die Arbeit von Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt massiv kritisiert. Heldt muss den Verein nach dem Ende der Saison verlassen. Ihm wird vorgeworfen, in der Kaderplanung keine besseren Entscheidungen getroffen zu haben. So holte er nach dem Verkauf von Ilyas Ansah keinen direkten Ersatz für den Angriff, während Andrej Ilic dem Trainer lange Zeit verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand.

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Die Personal- und Transferpolitik von Horst Heldt stand seit Längerem in der Kritik, da er sich an den personellen Glücksgriffen seines Vorgängers Oliver Ruhnert messen lassen musste. Auch im Vergleich zu den Nachfolgern von Urs Fischer, der im November 2023 das Team verließ, konnte Heldt kein dauerhaft gutes Händchen bei der Zusammenstellung des Profikaders unter Beweis stellen. Dirk Zingler bestätigte nun, dass man gemeinsam mit Horst Heldt die Beendigung der Zusammenarbeit nach Saisonende beschlossen hat, wobei die Professionalität und menschlichen Qualitäten des Geschäftsführers hoch geschätzt werden.

Zukunftsplanung und interne Abläufe

Um die Mission Klassenerhalt bis zum Saisonende zu schaffen, wird Maximilian Hoffmann an der Seite von Horst Heldt unterstützen. Hoffmann wurde kürzlich zum Sportdirektor befördert und übernimmt somit eine zentrale Rolle in der noch laufenden Saison. Die Verantwortung für die Kaderplanung liegt weiterhin bei Heldt, bis der Vertragsabschluss offiziell beendet ist.

Der 50-jährige Mauro Lustrinelli kam mit großen Vorschusslorbeeren nach Berlin, nachdem er mit dem FC Thun den Aufstieg in die Super League und sensationell die Schweizer Meisterschaft gefeiert hatte. Sowohl Dirk Zingler als auch Horst Heldt hatten zuvor betont, dass der Trainer die nötige Zeit zur Implementierung seiner Philosophie erhält. Nun musste dieser Zeitraum jedoch vorzeitig beendet werden, da sich die Lage Mitte Oktober mit einem 0:5-Debakel im Pokal beim 1. FC Köln sowie weiteren Pleiten gegen Freiburg, Leipzig und Mainz endgültig verschlechtert hatte.