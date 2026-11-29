Union Berlin hat Trainer Mauro Lustrinelli nach der Niederlage in Mainz gefeuert. Der Manager Horst Heldt teilt die Entlassung mit, während die Zukunft des Teams ungewiss bleibt.

Mauro Lustrinelli s Amtszeit als Cheftrainer von Union Berlin endet abrupt. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei Mainz 05 zog die Klubführung am Abend die Schlussstrich und informed den Schweizer noch vor Ort. Die Entscheidung wurde ihm direkt durch Sportdirektor Horst Heldt übermittelt, was das Ende einer nur knapp fünfmonatigen Ära markiert.

Entlassung folgt Niederlage in Mainz

Der Abgang erfolgte in einer dramatischen Abfolge von Ereignissen. Gegen 18:20 Uhr verließ Lustrinelli die Pressekonferenz in Mainz, wo er sich kurz mit seinem Landsmann und Vorgänger Urs Fischer, dem aktuellen Trainer von Mainz 05, umarmte. Lustrinelli wirkte niedergeschlagen, bezeichnete die Situation aber noch als Teil eines Prozesses, in dem sich die Mannschaft befinde. Er wollte in der kommenden Woche weiter an der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den HSV arbeiten. Doch kurz nach 22 Uhr, nach der Ankunft im Trainingsgelände Alte Försterei, erfuhr er die harte Realität: Er ist entlassen.

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Erweiterte Stab-Entlassungen und Interimsplan

Nicht nur der Cheftrainer trifft das Ende seiner Zeit. Der gesamte erweiterte Stab um Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirinzi wird das Team verlassen. Alle sind Vertraute Lustrinellis und werden ebenfalls entlassen. Union Berlin muss nun schnell einen Interimstrainer finden. Als erste Kandidaten werden Co-Trainer Sebastian Bönig und der U19-Trainer Jens Härtel gehandelt. Letzterer war Union erst am Mittwoch nach einer achtwöchigen DFB-Sperre wegen diskriminierender Aussagen zurückgeholt worden, zunächst offiziell als Scout.

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Horst Heldts Situation und neue Strukturen

Präsident Dirk Zingler greift im Abstiegskampf zur Notbremse. Sportdirektor Horst Heldt, der Lustrinelli die Entlassung mitteilte, steht selbst unter Druck. Kurz zuvor wurde ihm eröffnet, dass auch er im Sommer das klubverlässt, da sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Um die Übergangszeit zu managen, wird dem NLZ-Mitarbeiter Maximilian Hoffmann (33) als neu installierter Sportdirektor quasi als Aufpasser an Heldts Seite gestellt. Dieser Ablauf erinnert stark an die Entlassung von Steffen Baumgart im April nach dem Spiel in Heidenheim.

Keine Rückkehr für Marie-Louise Eta

Über Gerüchte zur Übernahme des Männer-Teams durch die Frauen-Profi-Trainerin Marie-Louise Eta, die den Klub letzte Saison vor dem Abstieg bewahrte, besteht Klarheit. Sie wird die Männer-Mannschaft nicht übernehmen. Eta ist fest beim Frauen-Team eingeplant. Die offizielle Mitteilung der Entlassung Lustrinellis erfolgte um 22:27 Uhr. Damit bleibt Union Berlin mit offenen Karten im Kampf gegen den Abstieg dastehen und muss schnell neue Impulse setzen, um die Krise zu überwinden.