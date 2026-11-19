Union-Trainer Mauro Lustrinelli analysierte das 5:0 der DFB-Elf. Er fordert von seinen Spielern mehr Mut, Pressing und Resilienz im Kampf gegen RB Leipzig am Samstag.

Der 50-jährige Cheftrainer Mauro Lustrinelli von Union Berlin hat die aktuelle Länderspielpause gezielt genutzt, um seine offensive Spielweise weiter zu schärfen. Während seiner Zeit im Ausland verfolgte er das historische 5:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande aus der Zuschauerperspektive und wertete die Partie als wichtigen Bildungsaufenthalt für seinen eigenen Klub. Lustrinelli saß auf der Tribüne, notierte sich Details und identifizierte konkrete taktische und mentale Merkmale, die sein Team in Köpenick adaptieren soll.

Transparenz des Trainingsplans

Lustrinelli betonte in der direkten Ansprache seines Kaders, dass ihm die durchgezogene Umsetzung des Spielplans über die vollen 90 Minuten besonders gut gefiel. Er kommunizierte diese Beobachtung umgehend an seine Spieler und hob hervor, dass die Konstanz der Deutschen ein erstrebenswertes Ziel darstellt. Obwohl das Niveau der DFB-Auswahl qualitativ deutlich über dem aktuellen Stand von Union Berlin liegt, identifiziert der Trainer Bereiche, in denen direkte Übertragungen auf den Alltag in der Bundesliga möglich sind.

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Fokus auf Pressing und Mentalität

Ein zentrales Element, das Lustrinelli aus dem Unterricht von Jürgen Klopp mitnimmt, ist das konsequente hohe Pressing. Der Schweizer Trainer lobte, dass die Nationalelf versuchte, den Gegner hoch zu bedrängen, auch wenn diese Strategie nicht in jedem einzelnen Moment erfolgreich war. Entscheidend sei für ihn gewesen, dass die Mannschaft dennoch dran geblieben sei und Resilienz sowie eine starke mentale Einstellung an den Tag gelegt habe, anstatt nach ersten Rückschlägen aufzugeben.

Neue Anforderungen gegen RB Leipzig

Diese geforderte Einstellung soll Union Berlin am kommenden Samstag um 15:30 Uhr gegen RB Leipzig unter Beweis stellen. Lustrinelli erwartet von seinen Spielern, dass sie mit größerer Mut und Intensität agieren und ihre Läufe bis tief in den gegnerischen Strafraum hinein forcieren. Er räumte ein, dass nicht alles rund laufen muss, und verwies darauf, dass ein sicherer Plan B vorhanden sein muss, ähnlich wie es bei der deutschen Auswahl gegen Holland der Fall war.

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Die Konsequenzen von Fehlern werden im Spiel gegen Leipzig hoch sein, da solche Gegner schnelle Vergeltungsschläge führen können. Dies steht in direktem Kontrast zu den jüngeren Erfahrungen der Berliner, etwa der hohen Niederlage gegen den FC Bayern München mit 0:7, bei der die erwünschte Hartnäckigkeit fehlte. Lustrinelli nutzt diese Erfahrung als Mahnung, um die offensive Struktur seiner Mannschaft für das nächste Derby der Hauptstadtregion zu stärken.

Die Analyse der Länderspielpause zeigt, dass Lustrinelli nicht blind auf technische Überlegenheit setzt, sondern auf Disziplin und Kampfkraft. Durch die direkte Kommunikation der Erwartungen an die Spieler soll die Teamkultur gestärkt werden. Der Weg zum Erfolg führt für Union Berlin nun über die Umsetzung dieser harten taktischen Anforderungen auf dem Platz, sobald das nächste Pflichtspiel ansteht.