Mauro Lustrinelli übernimmt Union Berlin

Der Präsident von Union Berlin, Dirk Zingler, hat im großen Interview erklärt, warum er sich für den neuen Trainer Mauro Lustrinelli entschieden hat. Der Schweizer soll die Spielweise des Klubs modernisieren und die Mannschaft zu einer Ballbesitzmannschaft machen.

Der Präsident von Union Berlin , Dirk Zingler , hat im großen Interview erklärt, warum er sich für den neuen Trainer Mauro Lustrinelli entschieden hat. Der Schweizer soll die Spielweise des Klubs modernisieren und die Mannschaft zu einer Ballbesitzmannschaft machen.

Zingler hofft, dass die Neuausrichtung Erfolg haben wird und dass die Spieler aus dem Nachwuchszentrum zu den Profis hochkommen. Der Präsident wünscht sich, dass die Gegner wieder genervt sind von den Eisernen, weil sie gegen sie verloren haben. Union Berlin ist auf einem guten Weg, nachdem der Klub in der letzten Saison den Klassenerhalt geschafft hat. Der neue Trainer Mauro Lustrinelli hat bereits Erfolge in der Schweiz erzielt, indem er mit Thun Meister wurde und U21-Nationaltrainer war.

Der Präsident ist überzeugt, dass Lustrinelli die richtige Wahl für den Klub ist, weil er einen modernen Ansatz hat und sprachlich und kommunikativ sehr begabt ist. Zingler hofft, dass die Mannschaft unter Lustrinellis Führung Erfolge erzielen wird und dass die Spieler mehr Freude haben werden, wenn sie Spiele gewinnen





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Union Berlin Mauro Lustrinelli Dirk Zingler Trainerwechsel Fußball

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