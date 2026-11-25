Mauro Lustrinelli steht beim 1. FC Union unter Druck. Nach zehn Spieltagen mit nur sieben Punkten und 26 Gegentoren wird die Geduld geprüft. Ein Vergleich mit Thun zeigt jedoch, dass Entwicklung Zeit braucht und der Kader nicht passt.

Die Situation beim 1. FC Union Berlin hat sich nach zehn Spieltagen der aktuellen Saison dramatisch zugespitzt. Trainer Mauro Lustrinelli steht zunehmend im Fokus der Kritik, da die Mannschaft mit sieben Punkten und einem negativen Torverhältnis von 26 Gegentoren einen Abstiegsplatz belegt. Die Erwartungshaltung an den SchweizerCoach war von Anfang an extrem hoch, doch die erhofften Resultate blieben zunächst aus. Besonders das direkte Duell am kommenden Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 wird als kritischer Wendepunkt für die weitere Karriere von Lustrinelli in Köpenick gewertet.

Vergleich mit FC Thun zeigt Anlaufphase

Um die aktuelle Situation beim 1. FC Union Berlin korrekt einzuordnen, ist ein detaillierter Blick auf die vorherige Station von Mauro Lustrinelli bei Thun unerlässlich. Als Meistertrainer war er nach Berlin gekommen, doch auch sein Erfolg bei Thun war das Ergebnis eines langen Prozesses. In seiner ersten Saison belegte er mit der Mannschaft den sechsten Platz von insgesamt zehn Teams in der zweithöchsten Schweizer Liga. Die Lage war sogar angespannt, da die Mannschaft zeitweise auf den achten Rang abrutschte und in einen direkten Abstiegskampf verwickelt war.

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Der eigentliche Erfolg stellte sich erst in der zweiten Saison ein, die Thun unter der Führung von Lustrinelli auf dem zweiten Platz beendete. Der entscheidende Schritt zum Titelgewinn erfolgte erst in seinem dritten Jahr. Dabei entwickelte sich die Offensive der Thuner mit jedem Jahr erfolgreicher, wobei das Umschaltspiel zu einer taktischen Stärke wurde, die heute im Vergleich zur Mannschaftsleistung beim 1. FC Union Berlin stark vermisst wird.

Taktische Lücken und verpaste Personalien

Ein zentrales Problem für den aktuellen Erfolgskurs des 1. FC Union Berlin liegt in der Zusammensetzung des Kaders. Manager Horst Heldt hat es im Sommer versäumt, die passenden Spieler für den geforderten Systemwechsel zu verpflichten. Der Erfolg von Thun basierte maßgeblich auf der Qualität der Spieler auf der Bank, eine Stärke, die beim 1. FC Union Berlin aktuell fehlt. Dies wurde exemplarisch im Spiel gegen RB Leipzig deutlich, das mit einem klaren Ergebnis von 1:5 verloren ging.

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Es ist jedoch unfair zu erwarten, dass der neue Trainer sofort einen perfekt zum System passenden Kader vorfindet. Dazu fehlen den Eisernen schlicht die finanziellen Mittel für massive Neukäufe. Der strukturelle Umbau muss daher zwingend schrittweise erfolgen, anstatt in einem einzigen Transferfenster vollendet zu werden. Die Diskrepanz zwischen taktischen Ambitionen und verfügbarem Personal bleibt die größte Hürde für Lustrinelli.

Strategie zur Entwicklung junger Talente

Ein weiterer wesentlicher Grund für die Verpflichtung von Mauro Lustrinelli ist die langfristige Strategie, junge Spieler zu entwickeln. Der Verein möchte sich als Ausbildungsverein positionieren, ein Ansatz, der bei Thun bereits bewiesen wurde. Dort gelang es Lustrinelli, mehrere Nachwuchstalente zu wertvollen Profis zu formen. Der prominenteste Erfolg ist Ethan Meichtry, der 2024 in den Profikader aufstieg und当时 einen Marktwert von 50.000 Euro hatte.

Die Wertsteigerung bei Ethan Meichtry ist drastisch: Als er den Verein im Sommer Richtung Genua verließ, betrug sein Marktwert bereits fünf Millionen Euro. Diese Erfolgsgeschichte zeigt das Potenzial, das in der Jugend liegt. Langfristig könnte Mauro Lustrinelli auch dem 1. FC Union Berlin seinen taktischen und entwicklungsorientierten Stempel aufdrücken. Dies setzt jedoch voraus, dass dem Coach die notwendige Geduld und Zeit für diese Transformation eingeräumt wird.

Kritik gilt primär dem Management

Trotz der sportlich schwierigen Lage ist die Stimmung in den sozialen Medien nicht eindeutig gegen den Trainer gerichtet. Bisher wird der Rausschmiss von Mauro Lustrinelli dort kaum gefordert. Im Gegenteil, die meisten kritischen Kommentare richten sich direkt an Horst Heldt und das Management. Die Verantwortung für die fehlende Passgenauigkeit im Kader wird primär bei den Verantwortlichen gesehen. Den Wandel in Köpenick wird aber letztlich keiner mit dem sportlichen Abstieg bezahlen wollen.