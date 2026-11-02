Maverick Gold and Silver: Bohrerfolge in Silver Vista und Nevada

Maverick Gold and Silver bringt drei Projekte voran. Neue Bohrdaten aus Silver Vista und hohe Edelmetallgehalte in Nevada zeigen Potenzial trotz niedriger Börsenbewertung.

Das Junior-Unternehmen Maverick Gold and Silver Corp. setzt seineExplorationstätigkeiten konsequent fort und treibt dabei drei wichtige Projekte in Kanada und den Vereinigten Staaten voran. Während die Bohrungen auf dem Silver Vista -Projekt in British Columbia bereits abgeschlossen sind, liefern die Projekte in Nevada hochgradige Proben, die auf signifikante Vorkommen von Gold und Silber hindeuten. Diese Kombination aus laufenden Feldarbeiten und ausstehenden Laborergebnissen soll nun neue Impulse für das Unternehmen setzen, das aktuell mit einer recht kleinen Marktkapitalisierung operiert.

Silver Vista: Neue Daten in British Columbia

Das Projekt Silver Vista befindet sich rund fünfundfünfzig Kilometer nordöstlich der Stadt Smithiers in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Exploration hier konzentriert sich auf Silber und Kupfer, wobei historische Daten bereits vielversprechend waren. Ein Bohrloch aus dem Jahr zweiundzwanzigtausendundeinundzwanzig lieferte im Schnitt über vierundvierzig Meter Gestein mit etwa vierundvierzig Gramm Silber pro Tonne und sechsundsechzigstel Prozent Kupfer. Innerhalb dieses Abschnitts waren sogar siebzehn Meter besonders ergiebig mit vierundneunzig Gramm Silber pro Tonne und anderthalb Prozent Kupfer.

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Maverick hat im Oktober zweitausendsechs ein eigenes Bohrprogramm mit insgesamt fünf Bohrlöchern abgeschlossen. Diese neuen Daten sollen nun im Labor ausgewertet werden, um zu prüfen, ob sie die historischen Mineralisierungshinweise bestätigen. Gelingt dies, könnte dies die Grundlage für ein größeres, umfassenderes Folgeprogramm bilden. Das Grundstück bietet neben den bereits bekannten Zonen weitere Entdeckungschancen durch die Bereiche Silver Vista Zwei, Far West und North Flank, die aufgrund geophysikalischer Daten ausgewählt wurden.

Jericho: Hochgradige Gold- und Silberfunde

Ein weiterer Schwermypunkt liegt auf dem Projekt Jericho in Nevada, wo vor allem Gold und Silber im Fokus stehen. Das Areal beherbergt zwei annähernd parallele mineralisierte Trends, die extensive Explorationen erlauben. Der West Trend wurde über mehr als vier Kilometer verfolgt, während der East Trend etwa zwei Kilometer lang ist. Oberflächenproben aus der Tempa-Zone ergaben spektakuläre Werte. Über vierfünfeinhalb Meter Schnittbreite wurden durchschnittlich dreihundertdreiundzwanzig Punkt drei drei Gramm Silber pro Tonne und ein Punkt drei drei Gramm Gold pro Tonne gemessen.

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Auch in der Presidents-Zone zeigten sich starke Ergebnisse. Hier lieferten Proben über fünfeinhalb Meter Breite durchschnittlich drei Gramm Gold pro Tonne und fünfzig Gramm Silber pro Tonne. Weiter nördlich auf den Upper Flats wurden über eineinhalb Meter Probenbreite zweieinhalbsechs Gramm Gold pro Tonne gefunden. Das rund fünfzehnhundert Meter entfernte Ziel Fluorite Flat brachte bis zu zwei Punkte sechs Gramm Gold pro Tonne zutage. Diese Funde erweitern die Liste der vielversprechenden Zielbereiche entlang der bekannten geologischen Strukturen erheblich.

Gator: Sieben Kilometer im Goldrevier

Am dritten großen Standort, Gator, untersucht Maverick einen sieben Kilometer langen Verwerfungskorridor. Das Projekt liegt rund fünfundfünfzig Kilometer süd-südwestlich von Battle Mountain, einer Region, die weltweit für ihren Goldbergbau bekannt ist. Im Umkreis von sechszig Kilometern finden sich historische Produktionen und Ressourcen, die zusammen auf etwa fünfunddreißig Millionen Unzen Gold geschätzt werden. Das Grundstück des Unternehmens umfasst dabei etwa vierzehnpunkvier Quadratkilometer Fläche.

Auf dem Zielgebiet GSX laufen aktuell Feldarbeiten in einer Zone von etwa zwölfhundert mal七百 Meter. Diese Region weist ausgeprägte Gesteinsveränderungen in der Havallah-Formation auf, die auf verdeckte Gold- und Silbersysteme in der Tiefe hindeuten könnten. Das Bureau of Land Management hat bereits acht Stellen für die vorgesehenen Bohrarbeiten bestätigt. Sobald die erforderliche Rekultivierungssicherheit hinterlegt und behördlich angenommen wurde, kann das geplante Bohrprogramm starten. Die aktuellen Arbeiten stellen die letzte Phase vor Beginn der Bohrungen dar.

Finanzen und Team hinter der Exploration

Zur Stärkung der Kapitalbasis führt Maverick eine Privatplatzierung über bis zu eineinhalb Millionen kanadische Dollar durch. Die erste Tranche hat bereits fünfhundertvierundsiebzigtausend Dollar eingebracht, um die weiteren Arbeiten voranzutreiben. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team unter der Leitung von Kapitalmarktexperte Glen Watson geführt, während Ian Foreman mit über dreißig Jahren Branchenerfahrung die Exploration leitet. Diese Expertise ist entscheidend, um die vielversprechenden geologischen Daten in wirtschaftlich nutzbare Ressourcen zu verwandeln.

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Niedrige Bewertung als Chance für Investoren

Trotz des fortschrittlichen Status der Explorationen weist Maverick eine bemerkenswert niedrige Bewertung auf. Bei einem Aktienkurs von null Punkt drei fünf kanadische Dollar und etwa sechsundfünfzig Millionen siebenundfünfzigtausend ausstehenden Aktien beträgt die Marktkapitalisierung lediglich rund zwei Millionen kanadische Dollar. Für ein Unternehmen mit drei Rohstoffprojekten in zwei verschiedenen Ländern ist dies eine sehr kleine Basis. Die anstehenden Analyseergebnisse aus Silver Vista könnten daher bereits kurzfristige Impulse für die Aktie liefern und das Potenzial der Projekte in Nevada weiter in den Fokus der Investoren rücken.