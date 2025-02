Mavie Hörbiger vermählt sich in Salzburg

Die Schauspielerin Mavie Hörbiger und ihr Partner Paul Feigelfeld haben sich in Salzburg das Jawort gegeben. Die Hochzeitsfeierlichkeiten wurden auf Instagram durch die Hochzeitsfotografin Irina Gavrich dokumentiert.

Die Schauspielerin Mavie Hörbiger (45) hat in Salzburg geheiratet. Die frohe Botschaft wurde von der Hochzeit sfotografin des Paares, Irina Gavrich, auf Instagram verbreitet. In ihrer Story teilte sie mehrere Videos von der Hochzeit , die Einblicke in die Feierlichkeiten gewährten. Eines der Videos zeigt Paul, wie er mit einem Säbel eine Flasche Alkohol öffnet und die Korken knallt, während seine Frau und Gäste freudig jubeln.

Ein weiteres Video zeigt die Braut bei den Vorbereitungen für ihre Vermählung. Ein drittes Video stammt von der eigentlichen Trauung, bei der Mavie und Paul von ihren Liebsten umgeben sind. Mavie Hörbiger ist eine deutsch-österreichische Schauspielerin und wirkt am Wiener Burgtheater mit. Sie wurde unter anderem durch ihre Rolle der Lilo Gabriel in der Serie 'Arme Millionäre' bekannt, in der sie die Serientochter von Sky du Mont (77) und Andrea Sawatzki (61) verkörperte. Vor ihrer Beziehung mit dem Medienwissenschaftler Paul war Mavie mit ihrem Schauspielkollegen Michael Maertens verheiratet. Mit ihm hat sie zwei gemeinsame Kinder. Das Paar trennte sich schließlich 2016. Nun hat Mavie in Paul ihre große Liebe gefunden





Mavie Hörbiger Hochzeit Salzburg Schauspielerin Arme Millionäre

