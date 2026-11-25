Das 17-jährige Toptalent Max Calce, jüngster Torschütze der DEB-Auswahl, verlässt die DEL und die Adler Mannheim mitten in der Saison, um in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Brantford Bulldogs zu spielen. Er folgt dem Vorbild von Leon Draisaitl und hofft, wie seine Vorgänger durch einen Early Draft-Pick in die NHL zu kommen.

Das Toptalent Max Calce, jüngster Torschütze in der Geschichte der DEB-Auswahl, wechselt überraschend aus der DEL in die kanadische Juniorenliga. Er tritt damit in die Fußstapfen des wohl besten deutschen Eishockey -Spielers aller Zeiten.

Die Überraschung war groß, als Max Calce in der Aufstellung der Adler Mannheim im Auswärtsspiel in Straubing fehlte. Das aktuell größte deutsche Eishockey-Talent, bislang auf den Spuren von Tim Stützle und Moritz Seider unterwegs, folgt nun doch dem Beispiel von Leon Draisaitl und wechselt nach Kanada - mitten in der Saison.

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"Ich hatte schon lange drei große Ziele", erklärte der 17-Jährige seinen plötzlichen Abschied aus der Deutschen Eishockey Liga : "Für die Adler, in der Canadian Hockey League und in der NHL zu spielen. Heute ist ein schwieriger und emotionaler Tag für mich, da ich mich von meiner Heimat verabschiede.

" Nachdem der Hochbegabte bereits bei den Adlern mit sechs Toren in seiner zweiten DEL-Saison als Jugendlicher unter Erwachsenen glänzte und vor zweieinhalb Wochen beim Deutschland Cup als jüngster Torschütze der DEB-Auswahl Geschichte schrieb, will er künftig in Kanadas Juniorenliga OHL gegen Gleichaltrige zeigen, dass er in die NHL gehört. Und zwar wie seine Vorgänger Draisaitl, Stützle und Seider als einer, der in der ersten Runde des Draft ausgewählt wird.

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Bei den Brantford Bulldogs in der Ontario Hockey League will Calce, der schon als 15-Jähriger deutscher U20-Meister wurde und im September 2025 mit 16 Jahren und 100 Tagen den ehemaligen NHL-Stürmer Marcel Goc als jüngsten DEL-Torschützen ablöste, präsenter für die Scouts aus der besten Liga der Welt sein - wie Draisaitl von 2012 bis 2014 bei den Prince Albert Raiders in der WHL. Der deutsche Superstar war bereits aus dem Mannheimer Nachwuchs nach Kanada gewechselt, ehe Seider und Stützle sechs bzw. sieben Jahre später vor dem Sprung nach Nordamerika erst DEL-Erfahrung mit den Adlern sammelten.

Die hätten Calce gerne noch länger behalten, "respektieren und begrüßen aber seinen Ehrgeiz", sagte Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins: "Wir sind der Überzeugung, dass junge Spieler darin bestärkt werden sollten, ihre Träume zu verfolgen.

" Der in Mannheim geborene Sohn russischer Eltern, der im Sommer seinen Geburtsnamen Penkin gegen den Nachnamen seiner Mutter tauschte, hat das Zeug für die NHL, davon ist auch der neue Bundestrainer André Rankel überzeugt: "Max geht seinen Weg. " Der ihn schon jetzt nach Kanada führt.